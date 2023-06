La soap opera turca Terra Amara sarà segnata dalla drammatica uscita di scena di Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes), il quale morirà a causa di un incidente stradale. Prima di passare a miglior vita, l’ex meccanico farà in tempo a farsi promettere dall’ex rivale in amore Demir Yaman (Murat Unalmis) di vegliare sui suoi cari al suo posto.

Spoiler turchi, Terra amara: Kerem Ali finisce in ospedale, Yilmaz viene operato

Negli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 prossimamente si assisterà al tragico incidente stradale di Yilmaz. Tutto inizierà dopo che Yilmaz potrà viversi la sua storia d’amore con Zuleyha (Hilal Altinbilek) grazie al consenso di Demir e Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova), che accetteranno di concedere il divorzio ai rispettivi coniugi, ma in cambio pretenderanno che Leyla e Kerem Ali restino a vivere con loro.

Non avendo più alcun motivo di fuggire, Altun e Akkaya decideranno di rimanere a Cukurova, ma si trasferiranno in un’altra casa insieme al figlio Adnan. La felicità avrà breve durata, visto che il giorno seguente Kerem Ali farà prendere un grosso spavento a causa di una distrazione della madre: il bambino finirà in ospedale dopo aver sbattuto la testa per una caduta dal divano.

Yilmaz, dopo essere stato avvisato del ricovero d’urgenza del secondogenito, si metterà alla guida della sua automobile e finirà fuori cadendo in un burrone. A trarre in salvo l’ex meccanico ci penserà Demir con l’aiuto di Zuleyha. Le condizioni di salute di Yilmaz purtroppo saranno critiche, al punto da essere operato.

Dopo aver ripreso conoscenza, Akkaya farà pace con la moglie Mujgan, la quale gli assicurerà di non avere più alcun scontro con Zuleyha. A un certo punto l’ex meccanico chiederà a Demir di prendersi cura di Altun e dei suoi bambini, qualora lui non dovesse sopravvivere. Yilmaz avrà modo di parlare anche con Zuleyha, alla quale giurerà amore eterno prima di esalare l’ultimo respiro.

Behice si procura un infortunio per non partecipare al funerale di Akkaya, Sermin provoca la zia di Mujgan

La scomparsa di Yilmaz getterà nella disperazione l’intera città, ma a Sermin Yaman (Sibel Tascioglu) non sfuggirà un dettaglio. L’astuta donna avrà un sospetto su Behice Hekimoglu (Esra Dermancioglu), la quale per non prendere parte al funerale si procurerà una slogatura a una caviglia.

Sermin non crederà affatto che si sia trattato di un incidente quando verrà messa al corrente dell'accaduto dall’amica Füsun Arman (Yeliz Doğramacılar).

Per chiarire il suo dubbio, la parente degli Yaman troverà il coraggio di affrontare la zia di Mujgan. Sermin provocherà Behice dicendole di sapere che avrà dei benefici dal decesso di Yilmaz per il mancato divorzio con sua nipote. La dura reazione della spietata dark lady non si farà attendere, visto che manderà via Sermin dalla sua camera in un malo modo.