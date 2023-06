Colpo di scena nel corso delle nuove puntate di Terra Amara in programma prossimamente su Canale 5. Le trame turche della soap opera rivelano infatti che Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) prenderà una drastica decisione dopo aver mandato a monte il piano di fuga di Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) e Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek).

Terra amara, anticipazioni: la fuga di Zuleyha e Yilmaz non va in porto

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate in programma nel corso delle prossime settimane in televisione rivelano che Ali Rahmet ripudierà Yilmaz.

Tutto inizierà quando Zuleyha e l'ex fidanzato decideranno di scappare in concomitanza coi quaranta giorni dalla morte di Hunkar Yaman, avvenuta per mano di Behice. Per fare ciò, la protagonista deciderà di addormentare tutti gli abitanti della villa Yaman con una tisana adulterata per poi fare le valigie per sé e i bambini. Stesso piano che Yilmaz metterà in atto ai danni di Mujgan, Fekeli e Behice.

Tuttavia, la fuga dei due amanti non andrà per il verso giusto in quanto verranno bloccati dalle forze dell'ordine. Zuleyha e Yilmaz saranno così invitati a seguire gli agenti in commissariato dove incontreranno Ali Rahmet e Mujgan.

La protagonista costretta a tornare a casa da Demir

Nelle puntate turche di Terra amara, in programma prossimamente in televisione, l'ex meccanico scoprirà che è stato Ali Rahmet ad allertare la polizia dopo essere stato messo al corrente della fuga da Mujgan.

Un colpo di scena che obbligherà Zuleyha a far ritorno alla villa insieme a Demir dopo che quest'ultimo giungerà in commissariato per portare via Adnan e Leyla.

La protagonista si piegherà così al nuovo ricatto di suo marito per non perdere i suoi amati bambini. Tuttavia, il ricco imprenditore capirà che sua moglie non ha nessuna intenzione di rinunciare all'amore di Yilmaz e al desiderio di rifarsi una vita accanto a lui lontano da Cukurova.

Ali Rahmet caccia di casa il figlioccio dopo averlo ripudiato

Ali Rahmet apparirà disgustato dal comportamento del figlioccio, disposto a scappare da Cukurova e privare Mujgan del ruolo di madre strappandole Kerem Ali. Per questo motivo, l'anziano impresario si schiererà dalla parte della dottoressa, tanto da ripudiare Yilmaz.

Fekeli caccerà così l'ex meccanico fuori dalla villa informandolo di non sentirlo più come suo figlio.

Un discorso duro che spezzerà il cuore di Yilmaz che cercherà invano un confronto con il padrino. Nonostante questo, Akkaya non rimarrà per molto tempo solo visto che avrà dalla sua parte Fikret, il nipote di Ali Rahmet, il quale gli offrirà il suo aiuto. Yilmaz e Ali Rahmet riusciranno a riappacificarsi?