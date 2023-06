Tante novità arrivano dalle nuove puntate di Terra Amara in programma nel corso delle prossime settimane su Canale 5. Le trame turche della soap opera segnalano che Saniye Taskin (Selin Yeninci) deciderà di distruggere la serra di Hunkar Yaman in modo tale che non possa essere usata da Sevda, l'ex amante di Adnan senior.

Terra amara, anticipazioni: Sevda ottiene ospitalità alla tenuta

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le prossime puntate italiane annunciano che Saniye dichiarerà guerra a Sevda.

Tutto inizierà quando la donna giungerà a Cukurova in qualità di ex amante del defunto marito di Hunkar.

Nonostante questo, la cantante continuerà ad avere rapporti con Demir, tanto da arrivare a chiedergli ospitalità alla tenuta in accordo con la moglie Zuleyha dopo la morte di Hunkar, uccisa per mano di Behice. Una decisione che non piacerà affatto a Saniye, la quale crederà che la presenza di Sevda sia una mancanza di rispetto verso Hunkar. Proprio per questo, la capomastro svilupperà una vera e propria antipatia nei confronti dell'artista quando inizierà a darsi arie da signora alla tenuta.

Tensione tra Saniye e la cantante

Nelle puntate turche di Terra amara, Sevda trascorrerà moltissimo tempo nella serra dei fiori un tempo gestita dalla defunta Hunkar (Vahide Percin). Non contenta, la cantante licenzierà Rasit quando crederà che si sia macchiato di un furto ai danni di Azize.

Saniye a questo punto deciderà di dire la propria opinione riguardo le decisioni prese dall'ex amante di Adnan senior. Un'intromissione che non piacerà all'artista, che chiederà alla capomastro di stare al suo posto invitandola a portarle rispetto visto che Demir la considera come una seconda madre. Tensione che diventerà sempre più forte quando Sevda esprimerà la volontà di cambiare menù visto che dimostrerà di avere un problema di digestione.

Neanche a dirlo, Saniye non sarà per nulla d'accordo, tanto da ridurre il foglio in mille pezzi.

La capomastro distrugge la serra di Hunkar con l'auto

L'apice della guerra raggiungerà il culmine quando Sevda si inoltrerà nella serra un tempo appartenuta a Hunkar. Un gesto che non piacerà a Saniye che fuori controllo distruggerà il vivaio con la propria auto non appena la cantante uscirà per recarsi alla tenuta.

La capomastro a questo punto farà credere a Demir che si sia trattato di un incidente, tanto che quest'ultimo ordinerà ai suoi operai di ricostruire la serra. Allo stesso tempo, Saniye informerà Sevda di aver distrutto il vivaio visto che in questo modo non potrà più essere sporcato un luogo che Hunkar considerava sacro e rilassante. Pertanto, tra le due donne inizierà una guerra senza esclusioni di colpi.