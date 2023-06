Nelle puntate della terza stagione di Terra Amara, l'arrivo di Fikret Fekeli sarà uno degli eventi principali. Fin da subito sarà chiaro ai telespettatori che il ritrovato nipote di Alì Rahmet nasconde un grosso segreto, ma per diverso tempo non si saprà esattamente di cosa si tratti.

Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, Fikret si renderà protagonista di alcuni comportamenti che cattureranno l'attenzione del pubblico. Oltre a dimostrarsi stranamente interessato agli affari della famiglia Yaman, l'affascinante giovane, ospite a casa dello zio, deciderà di affittare un appartamento in paese ma si accerterà che nessuno lo scopra.

Qauli saranno le intenzioni di Fikret?

Fikret si comporta in modo strano

Procedono le anticipazioni di Terra amara, concentrandosi sulla figura di Fikret, il nipote che Alì Rahmet potrà riabbracciare dopo moltissimi anni di lontananza. Fikret dimostrerà di non essere un bugiardo come Behice sospetta dopo aver rischiato di ricevere un colpo di pistola da parte di Yilmaz: l'uomo sospetterà che la moglie Mujgan lo abbia tradito con lui. Il nipote d Fekeli, a questo punto del suo "soggiorno" ad Adana deciderà di non cacciarsi nei guai e di non entrare a gamba tesa nel delicato rapporto tra Akkaya e la dottoressa, anche se comincerà a sentire dei sentimenti più forti dell'amicizia nei confronti di Mujgan.

Nonostante la sua scelta di mantenere un basso profilo in paese, Fikret non riuscirà a nascondere il profondo fastidio ogni volta che troverà sulla sua strada Demir. Frattanto che i telespettatori scoprano il motivo dell'astio provato dal nipote di Fekeli nei confronti di Yaman, Fikret deciderà di mettere in atto una nuova azione inizialmente inspiegabile.

Sebbene sia ospite fisso in casa dello zio, Fikret prenderà in affitto un appartamento lontano dal centro abitato, ma si farà promettere dal padrone della casa di non rivelare a nessuno che è proprio lui il nuovo affittuario.

La scoperta del nipote di Fekeli

I colpi di scena saranno solo all'inizio, visto che una volta introdottosi nel nuovo appartamento, Fikret aprirà una cassaforte e da questa estrarrà dei documenti in cui sarà scritto nero su bianco che Yilmaz ha lasciato tutti i suoi averi all'ormai defunta Hunkar.

Il nipote di Alì Rahmet si chiederà il motivo di questa donazione ma non saprà darsi una risposta visto che nel suo puzzle mancherà un tassello di cui i telespettatori saranno invece a conoscenza. Infatti, prima del tentativo di fuga fallito prima della morte della matrona Yaman, Akkaya aveva deciso di cedere i suoi averi a quest'ultima per avere in cambio il denaro per poter avviare una nuova vita in Germania con Zuleyha e i figli.

Fikret non saprà se rivelare tutto allo zio o meno, ma nel frattempo i suoi comportamenti metteranno in evidenza che custodisce un grosso segreto. Per capire di cosa si tratta non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.