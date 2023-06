Continuano ad andare in onda gli avvincenti appuntamenti con Terra Amara. La soap turca non smette di regalare sorprese ai suoi telespettatori. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda prossimamente, rivelano che Yilmaz e Zuleyha tenteranno nuovamente la fuga. Purtroppo però, anche questa volta, le cose per i due innamorati non andranno come previsto. Questa volta, inaspettatamente, a mettere i bastoni tra le ruote a Yilmaz e Altun, ci sarà Ali Rahmet Fekeli.

Spoiler Terra amara, prossime appuntamenti: Zuleyha architetta un piano per poter fuggire liberamente con Yilmaz

Zuleyha e Yilmaz saranno stanchi di dover nascondere il loro amore dopo la morte di Hunkar Yaman. Al compimento del quarantesimo giorno della morte della matrona, i due innamorati decideranno che sia arrivato il momento di fuggire per essere finalmente liberi di amarsi, distanti dai rispettivi partner. Per poter scappare liberamente, Altun avrà bisogno di distrarre il marito e tutti i residenti di casa Yaman. La mamma di Adnan penserà bene di stordire tutti i presenti in casa, a partire da Demir, ma anche Gulten, Gaffur e Saniye.

La donna si offrirà di preparerà un infuso, che offrirà poi a tutti i presenti alla villa.

In pochi minuti, il narcotizzante farà effetto e tutti si recheranno a dormire, colpiti da uno strano sonno. Sarà allora che Zuleyha inizierà a vestire Adnan e Leyla e preparerà le valigie, per raggiungere Yilmaz che la starà aspettando insieme a Kerem Ali. Purtroppo però, proprio quando i due penseranno di averla fatta franca e inizieranno a fantasticare sulla loro vita, verranno fermati dalla polizia.

Demir si sveglia e capisce che la moglie è fuggita con Yilmaz

Demir, dopo essersi svegliato, capirà subito che la moglie è fuggita insieme a Yilmaz. Nel frattempo, i due innamorati si ritroveranno a dover dare spiegazioni alla polizia, che li obbligherà ad andare ad Adana per ulteriori accertamenti. Una volta arrivati sul posto, Akkaya si renderà conto di quello che starà realmente succedendo.

Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara, rivelano infatti che appena varcata la soglia del commissariato, Yilmaz si ritroverà davanti Fekeli. Quest'ultimo, dopo essere stato avvertito della sparizione di Yilmaz con Kerem Ali da Mujgan, avrà infatti allarmato le forze dell'ordine. L'intervento di Ali Rahmet, farà si che i piani di Zuleyha e Yilmaz saltino. Ovviamente, le conseguenze saranno più che amare per i due innamorati. Zuleyha dovrà far ritorno a casa da Demir, furioso per quanto architettato dalla moglie. Akkaya invece, farà fatica a farsi perdonare dal padrino per il suo tentativo di fuga.