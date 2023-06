In Terra Amara Yilmaz verrà a conoscenza del fatto che Müjgan ha finto di essere incinta. Non riuscirà a perdonarle la cosa e la obbligherà a confessare davanti a Züleyha ciò che ha fatto. Il tutto accadrà a Villa Yaman davanti a un incredulo Demir, che avrà anche modo di ricevere un ultimatum da parte di Yilmaz: deve lasciare Züleyha libera di vivere la vita che desidera.

Müjgan confessa di aver finto di essere incinta

Müjgan, per impedire a Yilmaz di fuggire con Züleyha, si inventerà di aspettare il secondo bambino. Preparerà tutto nei minimi particolari: ruberà dal laboratorio dell'ospedale gli esiti di un test di gravidanza positivo di un'altra donna e lo mostrerà al farmacista proprio nel momento in cui ci sarà anche Züleyha.

Una situazione che causerà non pochi problemi: Yilmaz sarà cosciente del fatto che non intrattiene rapporti con Müjgan da mesi, quindi è impossibile che il bimbo sia suo, anche se la donna proverà a raggirarlo. La furia di Yilmaz farà sorgere anche un altro grattacapo.

Yilmaz vuole che Müjgan confessi a Züleyha la sua bugia

Per Çukurova girerà una voce: Müjgan e Fikret stanno vivendo una storia clandestina. Quando il pettegolezzo arriverà alle orecchie di Yilmaz, penserà subito che sia stato Fikret a mettere incinta la moglie, così proverà a ucciderlo.

Una situazione senza via d'uscita, per questo motivo Müjgan si troverà costretta a dire che non aspetta nessun bambino. La delusione di Fekeli sarà palpabile, mentre Yilmaz sarà furioso.

La ragazza proverà a giustificarsi dicendo che l'ha fatto perché temeva che Yilmaz potesse abbandonare Kerem Ali, ma il giovane non vorrà sentire ragioni.

A Yilmaz darà fastidio una cosa: a causa della bugia di Müjgan, Züleyha ha creduto che non la amasse veramente, così costringerà la moglie ad andare a Villa Yaman e a confessare tutta la verità.

L'ultimatum di Yilmaz a Demir

Yilmaz non si preoccuperà del fatto che nella villa sia presente anche Demir: arriverà con la chiara intenzione di far confessare la moglie. In un primo momento Müjgan non vorrà farlo, allora Yilmaz sparerà in aria, spaventando tutti.

Lo sparo porterà anche Demir in giardino, che si arrabbierà per la vicenda: perché a Züleyha dovrebbe interessare che Müjgan non sia incinta?

Allora Yilmaz, con fare minaccioso, si volterà verso Demir e gli dirà: "Questa è qualcosa a cui Züleyha tiene". Sarà una situazione veramente assurda per Demir, che caccerà di casa sia Yilmaz che la moglie.

Prima che il giovane vada via, però, vorrà rivolgere alcune parole a Demir: 'Libera Züleyha e Adnan e vedrai che finirà bene. Partiranno con me e recupereremo la vita che ci hai rubato".