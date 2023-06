Un colpo di scena dietro l'altro caratterizzerà le puntate della terza stagione della soap Terra Amara. Le anticipazioni turche rivelano che Fikret si vendicherà di Demir Yaman e organizzerà un piano malvagio insieme a Umit per distruggere la sua felicità coniugale con Zuleyha.

Umit finge di togliersi la vita e chiama Demir

Umit, dopo essere stata lasciata da Demir, fingerà persino di voler togliersi la vita per attirare l'imprenditore in una trappola organizzata con il nipote di Fekeli. Dopo una breve pausa fuori città, Fikret tornerà a Çukurova determinato a rovinare definitivamente il fratellastro.

Il ragazzo convincerà Umit a unirsi alla vendetta visto che Demir ha scelto di tornare da Zuleyha anziché di avere un futuro con lei. Insieme metteranno in atto un piano che coinvolgerà proprio i due ex amanti.

In piena notte Umit chiamerà Demir per attirarlo a casa sua. Lo convincerà di non poter vivere senza di lui e minaccerà di togliersi la vita. Demir, spaventato, si precipiterà a casa della dottoressa e la troverà priva di sensi sul letto. Mentre cercherà di rianimarla, l'uomo però non si accorgerà che qualcuno li sta spiando.

Fikret fotografa Demir e Umit insieme

Demir cadrà nella trappola di Fikret e Umit. La ragazza non ha mai avuto l'intenzione di suicidarsi, era solo un inganno per far sì che Demir si presentasse a casa sua.

Fikret fotograferà i momenti intimi tra il fratellastro e l'ex amante, come quando lui la terrà in braccio o cercherà di rianimarla.

La messinscena continuerà con la dottoressa che supplicherà Demir di tornare insieme a lei, ma lui continuerà a rifiutarla. Umit farà un'ultima richiesta: passare un'altra notte insieme. Nonostante la riluttanza iniziale, Demir alla fine acconsentirà per evitare che la ragazza compia qualche gesto estremo.

Fikret, intanto, continuerà a fotografare ogni momento che i due trascorreranno insieme.

Il nipote di Fekeli svilupperà gli scatti e li invierà direttamente a Villa Yaman indirizzandoli a Zuleyha. La busta verrà presa però da Sevda, che correrà subito da Umit con le fotografie in mano per chiederle che razza di gioco sia il suo e per quale motivo abbia intenzione di rovinare la ritrovata felicità matrimoniale tra Demir e la moglie.

Sevda scopre che Umit è sua figlia e ha un infarto

La donna chiederà alla dottoressa di essere chiara una volta per tutte, così Umit tirerà fuori una fotografia che cattura Sevda con un neonato tra le braccia. Sarà in quel momento che l'ex amante di Adnan capirà di avere un legame con la giovane e scoprirà di essere proprio la madre. Umit accuserà Sevda di averla abbandonata per correre dietro al padre di Demir, così Sevda verrà colta da un infarto e si accascerà a terra.