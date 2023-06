L'appuntamento con Terra amara torna in onda il 3 e 4 giugno con due nuove puntate in prima visione assoluta. La soap opera continuerà ad appassionare il pubblico con colpi di scena non passeranno affatto inosservati.

Mujgan, ad esempio, proverà a scappare via definitivamente da Cukurova e si dirà pronta a far perdere le sue tracce al marito Yilmaz.

Intanto Mujgan, messa alle strette dal marito, proverà a togliersi la vita.

Zuleyha prova a darsi fuoco: spoiler Terra amara del 3 giugno 2023

Nel dettaglio, le anticipazioni di Terra amara del 3 giugno, rivelano che Mujgan ormai in procinto di scappare via e rifugiarsi in America con suo figlio, riuscirà ad eludere la sicurezza e i controlli da parte di Yilmaz, che inizierà a cercarla disperatamente.

Spazio anche alle vicende di Zuleyha, la quale si ritroverà ai ferri corti con suo marito. Il motivo? La donna verrà cacciata via dalla tenuta degli Yaman e, come se non bastasse, Demir le toglierà anche la possibilità di stare assieme ai suoi figli.

Un duro colpo per la donna che, a quel punto, proverà a compiere un gesto estremo e folle. Zuleyha, nella piazza della città, proverà a darsi fuoco.

Sarà necessario l'intervento di Fekeli che, dopo aver visto la donna in serio pericolo di vita, deciderà di intervenire subito per salvarle la vita ed evitare la morte immediata.

Yilmaz finisce nei guai: anticipazioni Terra amara del 3 giugno

E poi ancora, le anticipazioni di Terra amara del 3 giugno 2023, rivelano che Yilmaz deciderà di recarsi ad Istanbul per provare a rintracciare di nuovo Mujgan e cercare di scoprire che fine abbia fatto.

L'uomo metterà a punto un piano col quale spera di riuscire a smascherare la donna e in tal modo costringerla alla resa dei conti finale.

Tuttavia, nel momento in cui tutto sembrerà pronto, ecco che la polizia interverrà facendo arrestare Yilmaz e i suoi amici: sono tutti accusati di rivendere merce rubata.

Zuleyha spara a Demir: anticipazioni Terra amara del 4 giugno 2023

Le anticipazioni di Terra amara del 4 giugno 2023, invece, rivelano che Demir continuerà ad essere furioso con sua moglie, perché sostiene che l'abbia tradito.

La sua decisione di continuare a tenerla lontana dai figli non cambierà e, a quel punto, la donna si renderà conto di essere a dir poco disperata, perché non sa come risolvere questa situazione.

Anche Mujgan, convinta di essere vittima di un tradimento e dopo aver provato a far perdere le sue tracce, deciderà di tornare di nuovo a casa.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui: le anticipazioni della soap rivelano che Zuleyha, messa alle strette dal marito, prenderà la pistola di Fekeli e colpirà Demir.