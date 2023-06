Settimana difficile per i protagonisti di Terra Amara quella che va dal 4 al 10 giugno su Canale 5. Zuleyha inizierà un calvario dopo che verrà arrestata, mentre Mujgan verrà cacciata da casa. Yilmaz, questa volta, non riuscirà a perdonarla.

Anticipazioni settimanali Terra amara da domenica 4 a sabato 10 giugno 2023

Mujgan è disperata e, certa che Yilmaz non potrà mai amarla, tenta di fuggire in America col figlioletto. Tuttavia, qualcosa non va per il verso giusto ed è costretta a tornare a casa.

Intanto, Demir è furioso con Zuleyha perché convinto che l'abbia tradito.

La sua decisione di tenerla lontano dai figli resta tale. Quando Mujgan torna a casa, si trova davanti l'odiata Zuleyha. A quel punto, ecco che si innesca un furibondo litigio con Yilmaz.

Stanca di questa penosa situazione, Zuleyha perde il controllo e colpisce Demir, lasciandolo in fin di vita.

Zuleyha arrestata per aver ridotto in fin di vita Demir

Continuando con le nuove anticipazioni di Terra amara vedremo Demir in condizioni critiche in ospedale. Un eccellente intervento d'urgenza gli salverà la vita in extremis, mentre Zuleyha verrà condotta in carcere.

Alla villa, Hunkar si rende conto di essere stata troppo pressante nei confronti di Zuleyha e di averle fatto effettivamente del male. Promette così a Fekeli di fare il possibile per liberarla dalla prigionia.

Yilmaz, invece, è furioso con Mujgan e prende una decisione che la getterà nella completa disperazione.

Anticipazioni Terra amara 4-10 giugno, Yilmaz caccia via Mujgan

Demir si riprende e viene a sapere che Zuleyha è in carcere. Solo la sua testimonianza può salvarla dalla condanna più crudele, cosa deciderà di fare?

Mujgan vuole a tutti costi che Yilmaz la perdoni, ma non ci sarà nulla da fare.

Davanti alla richiesta di divorzio e dalla cacciata da casa, la dottoressa tenterà di togliersi la vita nella vasca da bagno della villa, dopo aver lasciato una lettera d'addio.

Mujgan ferita gravemente in Terra amara

Una persona a lei vicina la troverà prima che sia troppo tardi, portandola in ospedale. Qui verrà operata con esito positivo, anche se al suo risveglio griderà il proprio dolore a coloro che proveranno a consolarla.

Infine, nelle puntate di Terra amara che andranno in onda su Canale 5 dal 4 al 10 giugno Demir e Yilmaz saranno in aula per il processo a Zuleyha e finiranno per azzuffarsi. Sarà così che entrambi verranno portati a loro volta in carcere, mentre Zuleyha rischia grosso dopo essere stata aggredita da una compagna di cella.