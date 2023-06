L'appuntamento con Terra amara prosegue con nuovi episodi anche lunedì 5 e martedì 6 giugno. Le anticipazioni annunciano che il giudice non prenderà in considerazioni le richieste di Julide e farà processare Zuleyha per tentato omicidio. Nel frattempo, Yilmaz chiederà il divorzio da Mujgan, considerando che ha portato all'esasperazione Zuleyha fino a sparare a Demir. Non mancherà lo spazio dedicato a Saniye che riuscirà a cancellare il debito di Gaffur grazie all'aiuto di Naciye.

Anticipazioni Terra amara: Julide non riuscirà a convincere il giudice

Le anticipazioni di Terra Amara di lunedì 5 e martedì 6 giugno raccontano che per Zuleyha le cose non si metteranno bene. Dopo aver sparato a Demir, la donna sarà arrestata mentre suo marito verserà in gravi condizioni in ospedale. Julide si impegnerà a far ridurre al minimo la pena della donna, puntando sulle lesioni personali accidentali. Il giudice, tuttavia, non darà peso alla versione del pubblico ministero e deciderà di far processare subito Zuleyha per tentato omicidio. Intanto, Hunkar sarà in pena per la salute di suo figlio, ma nello stesso tempo non potrà fare a meno di pensare alle sofferenze che ha subito sua nuora prima di arrivare a sparare a suo marito.

Anticipazioni puntate di lunedì 5 e martedì 6 giugno: Yilmaz chiederà il divorzio a Mujgan

Yilmaz starà accanto a Zuleyha in questo momento così difficile. L'uomo non potrà fare a meno di considerare Mujgan l'unica responsabile di tutto quello che è accaduto. Per Akkaya, se sua moglie non avesse mandato il filmato a Demir, lui non avrebbe allontanato i bambini da sua moglie e lei non avrebbe premuto il grilletto contro di lui.

L'odio nei confronti di sua moglie crescerà per Yilmaz che arriverà a prendere una decisione drastica. Akkaya chiederà il divorzio da Mujgan che questa volta sarà davvero disperata all'idea di aver perso per sempre l'uomo che ama.

Saniye riuscirà a rimediare al debito di Gaffur grazie a Naciye

Nelle puntate in onda lunedì 5 e martedì 6 giugno ci sarà ampio spazio anche per Saniye che chiederà aiuto a Naciye per il debito di Gaffur.

La moglie di Hatip sarà sconvolta quando verrà a sapere il comportamento di suo marito e per rimediare restituirà a Saniye la cambiale che suo marito aveva firmato. Naciye ruberà anche i soldi che Gaffur aveva dato ad Hatip per restituire tutto a Saniye. Quando l'uomo rientrerà in casa e scoprirà che sua moglie gli ha voltato le spalle, quindi sarà furioso e si recherà da Sermin per sfogarsi.