Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara in programma nel corso delle prossime settimane su Canale 5 rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Demir, il quale si ritroverà a dover fare i conti con una scoperta del tutto inaspettata e inattesa legata al suo passato.

Al centro dell'attenzione, infatti, ci sarà la confessione di Fikret il quale deciderà di affrontare Demir e metterlo al corrente della verità legata al fatto che sono fratelli.

Demir scopre di avere un fratello: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara destinate al pomeriggio di Canale 5, rivelano che Fikret e Demir si ritroveranno ai ferri corti.

Fikret, in particolar modo, sembrerà perdere le staffe e il pieno controllo della situazione, al punto da prendere "in ostaggio" Demir per metterlo al corrente di una verità importante sul loro passato.

L'uomo, infatti, approfitterà di quel momento per informarlo di un segreto che ha sta custodendo da fin troppo tempo: anche lui è figlio di Adnan Yaman.

Una rivelazione spiazzante per Demir, il quale scoprirà in questo modo di avere un fratello e resterà a dir poco basito.

Fikret svela a Demir che sono fratelli: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Per il ricco imprenditore sarà un vero e proprio colpo al cuore fare questa scoperta che lo lascerà senza parole e, in un primo momento, quasi non vorrà credere alle sue orecchie.

Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara previste nel corso delle prossime settimane su Canale 5, rivelano che a quel punto Demir deciderà di mettersi ad indagare per cercare di scoprire come stanno davvero le cose e qual è la verità dei fatti.

L'uomo si recherà subito ad Istanbul perché vuole sapere se davvero Fikret è suo fratello, così come sostiene l'uomo, oppure se si tratta di una bugia.

Demir ingannato da Zuleyha: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Ma i colpi di scena non sono finiti qui: le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara destinate alla fascia del pomeriggio di Canale 5, rivelano che Demir informerà Zuleyha della scoperta che ha fatto e si renderà conto che la donna sapeva già tutto.

Solo in quel momento, quindi, Demir capirà che sua moglie era già a conoscenza della verità su questo segreto che riguardava il legame tra lui e Fikret.

L'ennesimo choc per Demir, il quale si sentirà ingannato e "tradito" da sua moglie. A quel punto, però, Zuleyha proverà a fargli capire di aver taciuto questo segreto solo per il suo bene e per non dargli l'ennesimo dispiacere. Quale sarà la reazione finale di Demir? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate della fortunata soap.