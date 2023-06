Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara destinate al pomeriggio di Canale 5, rivelano che ci saranno dei colpi di scena che non passeranno inosservati.

Al centro dell'attenzione ci saranno sempre le tormentate vicende sentimentali di Zuleyha, la quale però dovrà prepararsi a fare i conti anche con dei lutti che segneranno profondamente la sua vita e la porteranno a dover separarsi da due uomini che sono stati a dir poco fondamentali nella sua vita.

La morte di Yilmaz sconvolge Zuleyha: anticipazioni Terra amara

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Terra amara rivelano che si assisterà all'uscita di scena di Yilmaz dal cast della soap opera pomeridiana di Canale 5.

Yilmaz e Zuleyha riusciranno a coronare il loro sogno d'amore nel corso della terza stagione, quando finalmente saranno liberi di amarsi e di poter vivere la loro relazione alla luce del giorno.

Eppure, proprio nel momento in cui tutto sembrerà andare per il verso giusto, ci sarà il colpo di scena inaspettato: Yilmaz sarà coinvolto in un drammatico incidente stradale.

La corsa in ospedale sarà immediata: i medici proveranno a salvarlo attraverso un delicato intervento, ma per l'uomo non ci sarà nulla da fare e morirà così tra le braccia della sua amata Zuleyha.

Demir ci riprova con Zuleyha: anticipazioni Terra amara prossime puntate

Questo, però, non sarà l'unico addio che ci sarà nel corso delle prossime puntate di Terra amara destinate al pomeriggio di Canale 5.

Le anticipazioni della soap opera turca, infatti, rivelano che col passare degli episodi Zuleyha riprenderà in mano le redini del suo rapporto con Demir.

I due ritroveranno una certa armonia, tale da permettergli di provare a ricostruire il loro matrimonio. Ma, nel momento in cui tutto andrà nel migliore dei modi, ci sarà l'evento inaspettato.

Degli uomini arriveranno nell'abitazione della coppia e porteranno via Demir, dando il via a quello che inizialmente verrà visto come un sequestro a tutti gli effetti.

Yilmaz e Demir escono di scena: anticipazioni Terra amara

Le anticipazioni turche delle prossime puntate di Terra amara rivelano che, a quel punto, Zuleyha resterà a dir poco impietrita e si renderà conto di dover darsi da fare per scoprire la verità sul suo uomo.

La sparizione di Demir, però, resterà avvolta a lungo nel mistero e solo nel corso della quarta e ultima stagione della soap, la donna scoprirà che suo marito è stato assassinato: il corpo, infatti, verrà ritrovato all'interno di una cella frigorifera abbandonata.

E così, con la morte di Yilmaz e quella di Demir si assisterà all'uscita di scena di due personaggi di spicco della soap opera pomeridiana di Canale 5, in grado di toccare anche punte del 26% di share in daytime.