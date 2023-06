Le anticipazioni delle nuove puntate turche di Terra Amara in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Zuleyha, la quale si ritroverà a prendere in mano le redini della sua vita sentimentale dopo la morte di Yilmaz.

E, contrariamente ad ogni aspettativa, si renderà conto di provare ancora un sentimento nei confronti del suo ex marito Demir, al punto da decidere di dargli una seconda chance.

Zuleyha scossa dalla morte di Yilmaz: anticipazioni Terra amara

Nel dettaglio, le anticipazioni turche di Terra amara rivelano che dopo la morte di Yilmaz, Zuleyha si ritroverà da sola e fortemente scoraggiata.

La donna si sentirà addolorata e provata da questo lutto che stravolgerà per sempre la sua vita ma potrà contare sul sostegno di Demir.

Il suo ex marito, quasi sentendosi in colpa per tutto il male che ha fatto alla donna in passato, deciderà di darle tutto il suo supporto, al punto da chiederle di tornare a stare di nuovo a villa Yaman, assieme ai suoi due figli.

Una proposta del tutto inaspettata che finirà per spiazzare Zuleyha che, tuttavia, deciderà di accettare tale invito ma preciserà subito a Demir che non deve crearsi false aspettative e non deve fantasticare in merito ad un possibile ritorno insieme.

Zuleyha scopre di amare ancora l'ex marito Demir: anticipazioni Terra amara

Sta di fatto che, alla fine, Zuleyha tornerà a villa Yaman e col passare dei giorni resterà piacevolmente colpita dai modi di fare di Demir.

Le anticipazioni turche di Terra amara rivelano che il ricco imprenditore dimostrerà di essere cambiato per davvero e di voler mettere una pietra sopra al passato.

Zuleyha non potrà che restare spiazzata da questo comportamento dell'uomo che, giorno dopo giorno, riuscirà a conquistarla sempre più.

E, alla fine, sarà la stessa Zuleyha a rendersi conto di amare ancora il suo ex marito: la donna scoprirà di provare un sentimento nei confronti del padre di sua figlia, motivo per il quale deciderà di lasciarsi andare completamente.

Zuleyha cambita vita con Demir: anticipazioni turche Terra amara

Dopo la morte del suo amato Yilmaz, Zuleyha cambierà radicalmente vita e lo farà assieme al suo ex Demir. I due decideranno di riprendere in mano le redini del loro matrimonio e proveranno così a ricucire lo strappo del passato, con la speranza che questa possa essere la volta giusta.

Zuleyha diventerà così la nuova "signora" di villa Yaman: dopo la morte di Hunkar, sarà lei a dirigere le varie iniziative che si svolgeranno all'interno della tenuta.

Una ritrovata serenità per la coppia che terrà banco nel corso della terza e penultima stagione della soap opera turca trasmessa su Canale 5.