In Terra amara i colpi di scena non finiscono mai e presto il pubblico assisterà all'ennesimo scontro tra Demir e Yilmaz che rischierà di finire in tragedia.

Akkaya scoprirà di essere il padre di Adnan e andrà alla villa per rivendicare i suoi diritti, ma Demir non vorrà perdere suo figlio. La forte discussione terrà occupati gli adulti che non baderanno al bambino, intento a giocare con la pistola di Yaman. Quando sentiranno uno sparo, tutti si precipiteranno nella stanza e porteranno urgentemente Adnan in ospedale. Il piccolo lotterà tra la vita e la morte e Zuleyha chiuderà sia con Demir che con Yilmaz.

Anticipazioni Terra amara: Yilmaz rivendicherà i suoi diritti di padre

Le anticipazioni di Terra Amara annunciano che presto la tensione tornerà alle stelle a villa Yaman. Proprio quando tutto tra Demir e Zuleyha sembrerà essere tornato alla normalità, Yilmaz scoprirà di essere il padre di Adnan e sarà deciso a rivendicare i suoi diritti sul bambino.

Demir non avrà nessuna intenzione di perdere quello che considera suo figlio a tutti gli effetti e organizzerà una cerimonia di circoncisione per il suo primogenito a cui inviterà tutti gli abitanti di Adana. Yilmaz reagirà male all'iniziativa di Demir e si precipiterà alla villa per affrontare il suo rivale e prendersi suo figlio.

Anticipazioni prossime puntate: Demir e Yilmaz si contenderanno Adnan

Nelle prossime puntate di Terra amara nascerà un'accesa discussione tra Demir e Yilmaz che si contenderanno il piccolo Adnan. I due uomini litigheranno, mentre Hunkar, Zuleyha tenteranno di sedare gli animi, ma non vorranno sentire ragioni, tanto che Yilmaz non esiterà a puntare la sua arma contro il rivale.

Nel frattempo, Adnan giocherà indisturbato nella camera al piano di sopra e nessuno si occuperà di lui. Quando all'improvviso si sentirà uno sparo, tutti si fermeranno in un gelido silenzio, perché si accorgeranno che a sparare non è stata la pistola di Yilmaz.

Adnan rischierà la vita per un colpo di pistola, giocando

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Adnan si è messo a giocare con la pistola di Yaman e si è ferito.

Hunkar, Zuleyha, Demir e Yilmaz si precipiteranno in camera da letto terrorizzati e vedranno che Adnan è ferito. Senza perdere un attimo di tempo, il bambino sarà trasportato in ospedale e mentre temeranno per la sua vita, i protagonisti rifletteranno molto.

Hunkar metterà da parte le incomprensioni con Demir, mentre Zuleyha prenderà una drastica decisione. La donna dirà a suo marito e a Yilmaz che la loro guerra finirà per rovinare la vita di tutti e per questo non vuole stare più con nessuno dei due.