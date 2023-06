In Terra Amara Demir temerà di perdere Züleyha per sempre. La vedrà in bilico sul balcone della sua stanza d'ospedale e crederà che la ragazza voglia togliersi la vita. Tuttavia Yilmaz la salverà e lui non potrà fare altro che ringraziarlo, ma non potrà immaginare la realtà dei fatti: Züleyha ha provato a uccidersi perché Yilmaz l'ha minacciata di portarle via il piccolo Adnan. Tutti gli faranno credere che la ragazza sia stata vittima di un malore e lui ci crederà.

Züleyha mente e non rivela a Demir che ha provato a togliersi la vita

Le condizioni di salute di Züleyha preoccuperanno molto Demir.

Crederà che la moglie abbia provato a togliersi la vita con un colpo d'arma da fuoco, quando in realtà è stata Müjgan ad attentare alla sua vita. A ogni modo lui penserà che la moglie non sia tanto stabile psicologicamente e avrà la conferma quando vedrà Züleyha in bilico dal balcone della sua stanza da letto in ospedale.

Correrà da lei per sincerarsi delle sue condizioni di salute, ma la ragazza gli dirà che non ha provato a uccidersi, ma che stava per cadere dal balcone per via delle vertigini. La realtà, però, sarà un'altra.

Demir ringrazia Yilmaz

Züleyha stava realmente cercando di togliersi la vita questo perché Yilmaz, dopo aver scoperto che è il padre di Adnan, le ha detto che la voleva fuori dalla sua vita e che le avrebbe portato via il bambino.

Demir, a ogni modo, sarà sempre un po' titubante, allora ci penserà Gülten a confermare la tesi di Züleyha, aggiungendo che se non fosse stato per Yilmaz probabilmente sarebbe morta.

Mentre i medici, compresa Müjgan, si sincereranno delle condizioni di salute di Züleyha, Demir si rivolgerà a Yilmaz e gli sarà grato per quello che ha fatto per la moglie: "Züleyha ti deve la vita".

Yilmaz non vorrà prendersi nessun tipo di merito, ha fatto quello che avrebbe fatto chiunque.

Yilmaz capisce il doppio gioco di Müjgan

Yilmaz se ne andrà via e Müjgan lo seguirà a ruota: vorrà sapere cosa è successo e perché Züleyha ha provato a buttarsi dal balcone. Lui ovviamente le dirà una bugia: la ragazza ha solamente perso l'equilibrio.

Anche perché Yilmaz non si fida per niente di Müjgan, soprattutto da quando ha saputo che ha provato a uccidere Züleyha.

Müjgan sarà stizzita anche per il fatto che il marito sia andato in ospedale per far visita a Züleyha, ma Yilmaz sarà stufo del comportamento della moglie. "Smettila di giocare con la vita di Züleyha, lei ha già i suoi problemi e non ti sta prendendo in giro, perché anche tu non provi a fare lo stesso?", dirà Yilmaz e Müjgan non avrà nemmeno il coraggio di controbattere, e lo lascerà andare via senza dire una parola. Per Müjgan potrebbe essere l'inizio della fine: Yilmaz la denuncerà per ciò che ha fatto a Züleyha?