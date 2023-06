In Terra amara per Yilmaz arriverà il momento di scoprire che è il padre di Adnan. Züleyha si farà coraggio e glielo dirà, temendo che il ragazzo possa rimanere per tutta la vita all'oscuro di questa scottante verità. Come la prenderà il giovane? Non proprio bene. Nonostante giuri a Züleyha di non arrabbiarsi per la faccenda, non potrà fare altrimenti.

Züleyha convoca Yilmaz in ospedale: ha bisogno di parlargli

Le prime puntante della terza stagione di Terra Amara lasceranno il pubblico con il fiato sospeso, perché Züleyha si appresterà a dire a Yilmaz la verità sulla paternità di Adnan.

La ragazza rischierà di morire per via della furia di Müjgan e temerà che se dovesse succederle qualcosa, probabilmente nessuno direbbe a Yilmaz che è il padre del piccolo.

Così, mentre si troverà in ospedale per curare le ferite derivanti dallo sparo che le ha inflitto Müjgan, Züleyha domanderà a Gülten di chiamare Yilmaz e di chiedergli di raggiungerla in ospedale. Lui la raggiungerà all'istante, senza immaginare che ad attenderlo ci sarà una notizia che lo lascerà di stucco.

Yilmaz scopre che è il padre di Adnan

Züleyha temerà ritorsioni da parte di Yilmaz, per questo motivo prima di rivelargli la verità gli chiederà di giurarle che non si arrabbierà, qualunque cosa voglia dirgli. Lui giurerà, ma chissà se sarà veramente fedele alla promessa solenne fatta.

Senza troppi giri di parole, Züleyha gli dirà: "Yilmaz, Adnan è tuo figlio". Lui la guarderà intensamente negli occhi e penserà a tutte le volte che è riuscito a stare con Adnan e alla strana sensazione di vicinanza che ha provato stando accanto a lui. Le sue sensazioni erano giuste: lui è il padre biologico del bambino.

Yilmaz scopre che anche Demir sa che è lui il padre di Adnan

Yilmaz non riuscirà a tenere fede alla promessa fatta a Züleyha e si arrabbierà parecchio con lei. Non riuscirà a credere che gli abbia nascosto una verità così importante. "Che razza di donna ho amato", continuerà a ripetersi Yilmaz, ma Züleyha non saprà come spiegargli che se lei gli avesse detto prima la verità, avrebbe potuto anche rischiare la vita.

Lui non ammetterà nessuna scusa e nessun tipo di paura da parte della ragazza, ma lei continuerà a ribadirgli che Demir l'ha minacciata: se avesse detto qualcosa avrebbe ucciso sia lei che Yilmaz, ma con quelle parole il ragazzo diventerà ancora più furibondo. "Anche Demir sa che sono io il vero padre?", gli dirà Yilmaz incredulo e la ragazza con il silenzio confermerà la cosa. Il giovane non riuscirà a reggere a tutte queste bugie e farà fatica ad accettare la cosa. Lascerà a Züleyha la possibilità di spiegarsi o commetterà qualche pazzia?