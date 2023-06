Continuano a farsi sempre più intriganti le trame della soap turca Terra amara. Zuleyha continuerà ad essere vittima delle angherie di Demir, che sarà fermo sulla sua scelta di non voler far vedere alla donna i suoi figli. Yaman se la prenderà anche con la madre, che tenterà di farlo ragionare. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 12 al 18 giugno, rivelano che Yilmaz sarà determinato a partire con la sua famiglia, lontano dal paese per ricominciare una nuova vita. L'arrivo di un imprevisto cambierà però i suoi pani.

Spoiler Terra amara, prossimi appuntamenti: Uzum si nasconde nella macchina di Demir

Dal carcere, Zuleyha sarà in apprensione per i suoi figli. La donna, per salvaguardarli, chiederà a Yilmaz non di venire più a farle visita in carcere, poiché questo potrebbe scatenare ancora una volta la rabbia di Demir. Altun deciderà così di scrivere una lettera ad Akkaya, in cui gli dice addio. Nel frattempo, Demir verrà a scoprire che la madre ha portato in carcere Adnan e Leyla, per permettere alla nuora di vedere i bambini. L'imprenditore reagirà molto male e deciderà di portare i piccoli lontano da Cukurova. Ad assistere a tutta la scena ci sarà Sermin, che non perderà tempo per recarsi in carcere e rivelare ad Altun quanto accaduto.

Zuleyha scoprirà dunque che il marito ha portato i suoi figli distanti da lei, affidando Adnan e Leyla a degli estranei. Hunkar non sarà riuscita a far ragionare il figlio, nonostante tutti i suoi tentativi. Le grida di Demir faranno anche spaventare la piccola Uzum, che andrà nascondersi proprio dentro l'automobile di Yaman.

Fekeli e Cetin in pericolo di vita

Yilmaz si preparerà a partire con la sua famiglia per ricominciare una nuova vita. Cetin e Fekeli però, saranno vittime di un attentato, al quale sfuggiranno per miracolo. Fekeli chiederà a Cetin di non riferire nulla ad Akkaya, proprio perché quest'ultimo sarà in procinto di partire. Cetin però, non ascolterà Ali Rahmet e parlerà con Yilmaz.

L'ex di Zuleyha deciderà di non partire più e di rimanere al fianco del padre.

Intanto, Demir si accorgerà della presenza di Uzum all'interno della sua auto. Dopo aver trascorso qualche ora con lei, l'uomo chiederà alla bambina di non rivelare a nessuno dove ha portato Adnan e Leyla.

In prigione, invece, Zuleyha accusa un malore e viene trasportata in ospedale. Hatip rivelerà a Fekeli e Yilmaz che probabilmente Zuleyha è stata avvelenata da Demir e inizierà a spargere questa voce tra più persone. In seguito al malore di Altun, anche altre detenute inizieranno a sentirsi male.

Mujgan verrà esortata dalla zia a rifarsi una vita lontano da Cukurova e dal marito. La dottoressa non vorrà, però, sentire ragioni e vorrà riconquistare l'ex meccanico.