Nuovo dolore in arrivo per Mujgan nelle prossime puntate di Terra Amara. La dottoressa non solo dovrà rassegnarsi all'idea di divorziare da Yilmaz, ma dovrà accettare anche l'idea di non poter più abitare sotto lo stesso tetto del picciolo Kerem Ali. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, Akkaya riammetterà Mujgan alla villa di Fekeli per poterla controllare, dopo che quest'ultima riuscirà con il suo comportamento a mettere in pericolo la vita del figlio. A questo punto Ali Rahmet interverrà per cercare di mettere un punto alla situazione, ma informerà la dottoressa che separandosi da Yilmaz potrà vedere il bambino, ma non potrà stare con lui.

La cosa metterà ancora di più in agitazione Mujgan.

Mujgan mette in pericolo la vita del figlio

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sulle difficoltà che dovrà affrontare Mujgan quando sarà costretta a porre fine al matrimonio con Yilmaz. Seguendo la trama della soap turca, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui, per evitare che Yilmaz uccida Fikret, Mujgan dovrà confessare di aver mentito sulla seconda gravidanza. A quel punto Yilmaz furioso deciderà di cacciare via dalla villa sia la moglie che la zia Behice, imponendo a entrambe di partire per Istanbul senza il figlio.

Fekeli, seppure disapproverà in toto il comportamento della dottoressa, le tenderà una mano e le offrirà ospitalità in una sua seconda casal nell'attesa che Yilmaz comprenda che separare una madre dal figlio non è un'azione corretta.

Mujgan, però, non riuscirà ad attendere e supplicherà Zuleyha per aiutarla a passare qualche ora col figlio. Visto che lei saprà bene cosa significhi non poter stare con i figli, deciderà di aiutare la nemica portandole il piccolo Kerem Alì, ma quando sarà ora di fare rientro a casa Mujgan si rifiuterà di restituire il figlio a Zuleyha e scapperà attraverso il fiume.

Il bimbo rischierà di annegare, ma Altun riuscirà a salvare sia lui che la madre.

La dottoressa pronta a concedere il divorzio a Yilmaz

Non appena Yilmaz scoprirà tutto si infurierà ancora di più con Mujgan e per tenerla sotto controllo la riammetterà alla villa in attesa di divorziare. A questo punto Fekeli deciderà di intervenire e comunicherà alla dottoressa che ormai non può più far nulla per evitare il divorzio da Yilmaz.

Mujgan si convincerà che davvero è giunto il momento di lasciare andare Akkaya, ma verrà messa di fronte a un'altra dura realtà. Sebbene possa vedere il figlio quando vuole, non potrà più stare sotto il suo stesso tetto.

La notizia farà disperare Mujgan, ma il peggio per lei dovrà ancora arrivare visto che non saprà che Yilmaz sta per fuggire da Adana con Zuleyha e i figli a seguito, compreso Kerem Ali. Tale notizia, inoltre, sarà nascosta anche a Fekeli. Come reagiranno tutti quando sapranno che i due innamorati vogliono andare via? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.