Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono lasciati: l'annuncio è arrivato dall'ex dama di Uomini e Donne tramite il suo profilo Instagram. Da tempo i due coniugi non pubblicavano più delle foto insieme, tanto che i fan avevano iniziato ad intuire qualcosa. In seguito al lungo silenzio di Isabella, alcuni utenti avevano addirittura pensato che l'ex dama avesse dei seri problemi di salute.

Le parole di Isabella Ricci

Isabella Ricci il 7 giugno 2023 è tornata a pubblicare sul proprio account Instagram. Scendendo nel dettaglio, l'ex dama di Uomini e donne ha scritto un breve messaggio in cui ha annunciato la fine del matrimonio con Fabio Mantovani: "Il 6 giugno mi sono separata legalmente.

Quando è troppo bello per essere vero, non è vero". Nonostante i follower hanno iniziato a fare domande sui motivi che hanno portato i due coniugi alla rottura, la donna ha preferito non rispondere a nessuno. Non è dato sapere se Isabella deciderà di fare chiarezza tramite un'intervista.

L'ex dama di Uomini e Donne non pubblicava da mesi sui social

L'annuncio di Isabella Ricci non è stato un fulmine a ciel sereno per gli amanti del Gossip, poiché l'ex dama di Uomini e Donne da tempo non pubblicava più nulla insieme al marito.

L'ultimo post di Isabella risale a gennaio 2023, tanto che una settimana fa alcuni utenti erano arrivati a pensare che Ricci stesse alle prese con dei seri problemi di salute.

Tuttavia, alcuni utenti avevano ipotizzato anche la rottura con Mantovani, poiché lui a differenza dell'ormai ex moglie era attivo sui social ma non rispondeva mai alle domande legate alla donna. Un fan di Isabella si era detto molto preoccupato per lei, perché non si era mai assentata per così tanto tempo dalla nota piattaforma.

La coppia era convolata a nozze il 28 maggio 2022

Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono conosciuti nel dating show di Maria De Filippi e da subito avevano mostrato un certo feeling.

Sei mesi dopo essere usciti da Uomini e Donne, l'ex dama e l'ex cavaliere erano tornati negli studi Mediaset per annunciare le nozze: la coppia aveva pronunciato il "sì" con rito civile il 28 maggio 2022 e successivamente si erano trasferiti a Dubai.

Isabella Ricci era stata più volte criticata per il tenore di vita, ma aveva sempre evitato di rispondere alle critiche. Al contrario, l'ex dama si era detta felicissima di essere stata accettata anche dai figli di Fabio avuti da un precedente matrimonio.

Al momento non è dato sapere cosa sia accaduto alla coppia, ma dalle parole di Isabella sembrerebbe che non è tutto oro quello che luccica. Per quanto riguarda Fabio Mantovani, l'ex cavaliere ha preferito la via del silenzio.