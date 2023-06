Cosa succede a Isabella Ricci? Sui social i follower sono in apprensione per l'ex dama di Uomini e donne. Isabella non pubblica nulla sul proprio account Instagram da gennaio 2023. Dietro al silenzio social secondo alcuni fan potrebbe esserci dei problemi salute. Altri, invece, pensano che possano esserci dei problemi con il marito Fabio Ricci.

Che fine ha fatto Isabella, l'ex dama di U&D?

Isabella Ricci, dopo essere uscita da Uomini e Donne con Fabio, era solita condividere alcuni momenti di vita quotidiana con i follower.

Dallo scorso gennaio 2023, però,Isabella Ricci non ha più postato nulla.

Per questo motivo iniziano a nascere le prime ipotesi. Secondo alcuni follower dietro al silenzio social di Isabella Ricci potrebbero esserci dei problemi di salute. Un altro utente, invece, ha ipotizzato che ci siano dei problemi all'interno del matrimonio con Fabio Mantovani. Tuttavia c'è anche chi ha pensato che l'ex dama abbia semplicemente deciso di allontanarsi dal mondo dei social per avere più privacy.

Al momento non è dato sapere cosa stia accadendo, ma un utente ha sostenuto di avere ricevuto un messaggio criptico da Isabella Ricci: "Grazie per l'affettuoso pensiero".

Fabio Mantovani tace su Isabella

Ad alimentare ulteriori rumor sul silenzio di Isabella Ricci ci ha pensato lo stesso Fabio Mantovani.

Un utente ha sostenuto che solamente l'ex dama sia assente dai social. Al contrario l'ex cavaliere sarebbe attivo, ma non menzionerebbe mai la moglie: "A chi chiede come va, lui risponde ma non cita mai Isabella".

Un utente ha rivelato di essere preoccupato, perché Isabella non si è mai assentata per tanto tempo dai social.

Un altro fan ha ribadito la teoria dei problemi di salute: "Secondo me c'è di mezzo la salute, non si sono lasciati".

U&D: Ricci e Mantovani si sono trasferiti a Dubai

Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono conosciuti negli studi di Uomini e Donne. La coppia era stata ospite nel programma di Maria De Filippi e aveva annunciato le nozze: con grande entusiasmo l'ex dama aveva rivelato di essere felice al fianco del compagno e di avere trovato un punto d'incontro con il figlio di Mantovani.

I due ex volti di Uomini e Donne dopo le nozze hanno lasciato l'Italia per andare a vivere a Dubai. In più occasioni Isabella Ricci si era dovuta difendere dagli attacchi degli hater a causa della vita lussuosa mostrata sui social. Non è escluso che l'ex dama del dating show di Canale 5 abbia deciso di "sparire" dai social proprio per non dover dare più giustificazioni a tutti coloro che spesso la criticavano.