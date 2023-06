Sono passate meno di 24 ore da quando Isabella Ricci ha spiazzato il pubblico di Uomini & Donne annunciando la separazione dal marito Fabio. Dopo mesi di silenzio social, la dama del Trono Over ha postato un breve messaggio per ufficializzare la fine del matrimonio che si è celebrato un anno fa. I primi rumor che stanno circolando su questa vicenda, sostengono che Maria De Filippi avrebbe telefonato alla donna per chiederle di rientrare nel cast del dating-show dopo l'estate.

Aggiornamenti sulla protagonista di U&D

Isabella Ricci e Fabio Mantovani di U&D non sono più sposati: è questa la notizia che sta impazzando sul web dalla sera dell'8 giugno, ovvero da quando l'imprenditrice ha postato su Instagram un inequivocabile messaggio per aggiornare fan e curiosi sulla sua situazione sentimentale.

"Il 6 giugno 2023 mi sono separata legalmente", ha scritto la dama del Trono Over sul profilo che non utilizzava dallo scorso gennaio.

Due giorni dopo aver chiuso il rapporto con il cavaliere che ha conosciuto in tv nel 2022, la protagonista del dating-show ha voluto ufficializzare il tutto con un post che ha fatto il giro della rete.

Lo sfogo di Isabella si è concluso con una frecciatina all'ex marito che non è mai stati citato direttamente: "Quando è troppo bello per essere vero, non è vero".

Indiscrezioni sul futuro a U&D

Appresa la notizia della separazione tra Isabella e Fabio, molti fan di U&D hanno iniziato a fantasticare su quello che potrebbe accadere al termine dell'estate, quando riprenderanno le registrazioni del dating-show.

Ad alimentare le speranze di chi sogno di rivedere Ricci nel parterre del Trono Over, è un'indiscrezione che ha cominciato a diffondersi in rete venerdì 9 giugno.

Stando a rumor ancora tutti da confermare, Maria De Filippi avrebbe telefonato alla dama sia per dimostrarle vicinanza in un momento così delicato che per farle una "proposta".

La presentatrice di Canale 5, dunque, avrebbe chiesto alla storica "antagonista" di Gemma Galgani di rientrare nel cast del suo programma già a partire da settembre, ovvero quando debutterà l'edizione 2023/2024.

Ora che è ufficialmente single, infatti, Isabella potrebbe riprendere posto tra le signore che partecipano a Uomini e donne per cercare l'anima gemella, la famosa persona giusta che Ricci pensava di aver trovato in Fabio Mantovani.

Atteso per il faccia a faccia con Gemma a U&D

I siti che stanno riportando il Gossip sul possibile ritorno di Isabella nel cast di U&D, però, precisano che per ora la dama non avrebbe dato una risposta definitiva.

Visto che le registrazioni riprenderanno a fine agosto, Ricci ha ancora un bel po' di tempo per decidere se accettare la presunta proposta di Maria De Filippi oppure se lasciare che il dating-show rimanga tra i suoi ricordi.

I fan sperano che la dama dica sì e riprenda posto nel parterre affianco a quella che tutti hanno considerato la sua antagonista televisiva numero uno, Gemma Galgani.

Le due si sono scontrate tante volte in studio e parte del pubblico ha sentito la mancanza di questo genere di dinamiche quando Isabella ha lasciato il programma insieme a Fabio.

A proposito del cavaliere che in questi giorni è finito al centro delle chiacchiere per la separazione dalla moglie, per ora non si è ancora esposto per replicare alla frecciatina che gli è stata lanciata dalla sua ormai ex dolce metà.

La coppia ha fatto sognare i telespettatori per poco più di un anno: a qualche mese di distanza dal loro primo incontro, Isabella e Fabio si sono fidanzati e nel maggio del 2022 hanno detto sì. A giugno del 2023, però, la dama ha annunciato la fine del matrimonio e ora si vocifera di un suo probabile ritorno nel Trono Over.