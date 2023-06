Notizia di ieri, 5 giugno, che un'ex tronista di U&D è tornata single dopo aver scoperto il tradimento del fidanzato: questo almeno è quello che Giulia Cavaglià ha scritto su Instagram prima di sparire. Se Federico Chimirri nega di aver mancato di rispetto alla compagna, un'altra ex protagonista del dating-show ci ha tenuto a punzecchiare la diretta interessata con un messaggio nel quale ha tirato in ballo le sponsorizzazioni e i ritocchini estetici che avrebbe fatto in questi anni.

Le frecciatine alla protagonista di U&D

Con un'Instagram Stories postata il 5 giugno scorso, Giulia Cavaglià ha fatto sapere di essersi lasciata con il fidanzato Federico dopo più di due anni.

L'ex tronista di U&D, infatti, l'altro giorno ha pubblicato il seguente messaggio: "Ho appena scoperto che il mio fidanzato mi tradisce, quindi sì ci siamo lasciati. Gradirei che non mi venissero fatte domande a riguardo".

Dopo aver lanciato questa "bomba", la ragazza è sparita dai social network e non ha neppure replicato alle parole con le quali Chimirri si è giustificato per quanto era accaduto poche ore prima.

Il giovane, infatti, ha spiegato di aver detto alla compagna di avere un'altra donna solo per rabbia e durante una lite: l'ex concorrente di Masterchef, dunque, smentisce di aver tradito Giulia e l'ha fatto anche in una conversazione che ha avuto con Deianira Marzano.

Le parole dell'ex volto di U&D

Se Giulia non ha detto più nulla sulla notizia che lei stessa ha lanciato e che da ieri è sulla bocca di tutti, ci ha pensato un'altra ex tronista di U&D ad alimentare la curiosità dei fan con un messaggio pungente e alquanto "velenoso" su questa storia.

Dopo aver letto lo sfogo con il quale Cavaglià ha annunciato la rottura con Federico a causa di un tradimento appena scopeto, Jessica Antonini ha commentato: "Tutto per i follower e altri due sponsor.

Se le prende un attacco di panico per l'altro, figurati per le corna".

"Daje Giulia, che magari ti rifai anche l'intestino e arrivi ad essere carina", ha aggiunto la romana in una Instagram Stories che i siti di Gossip hanno riportato il 6 giugno.

La ragazza ha citato anche Francesco Sole, lo scrittore con il quale la torinese ha fatto coppia prima di innamorarsi di Chimirri: "Compassione per lui.

Tutti abbiamo una Cavaglià per la quale sotterrarci".

Il silenzio della corteggiatrice di U&D

Jessica ha rincarato la dose rispondendo ad un articolo nel quale si diceva che era andata contro Giulia: "Io contro? Non faccio queste cose con chi piange per un aereo, io vivo di vita vera. Per favore".

Insomma, Antonini non apprezza affatto Cavaglià e lo fa capire citando due episodi recenti che hanno permesso all'influencer di tornare al centro dell'attenzione mediatica: lo sfogo contro la compagnia aerea che non l'ha fatta partire per un ritardo di pochi minuti al gate e l'annuncio della rottura con il fidanzato per un tradimento appena scoperto.

C'è da dire che la diretta interessata non ha ancora commentato né le frecciatine della "collega" né le parole con le quali Federico ha provato a spiegare cosa è accaduto nelle ultime ore: il giovane si dice certo di non aver mai mancato di rispetto alla compagna, ma lei per ora resta ferma sulla sua decisione di non voler più avere niente a che fare con lui.

In queste ore, però, si sta parlando anche di una possibile rivoluzione in arrivo a U&D: pare che Maria De Filippi stia riflettendo sull'eventualità di sostituire il pubblico con dei figuranti che avrebbero il veto di raccontare cosa accade durante le registrazioni. Le anticipazioni del dating-show, dunque, sarebbero a rischio, così come quelle del pomeridiano di Amici.