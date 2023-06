Anche se U&D non è in onda da circa un mese, i protagonisti del cast continuano a regalare spunti di discussione ai fan e agli appassionati di Gossip in generale. In questi giorni, ad esempio, Ivan Di Stefano ha rilasciato pungenti dichiarazioni su Armando Incarnato, con il quale avrebbe avuto una discussione a microfoni spenti. L'ex cavaliere del Trono Over, inoltre, ha confermato la fine della frequentazione con Gloria Nicoletti.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Mentre giornalisti e fan commentano il rumor sulla sua non riconferma nell'edizione 2023/2024 di U&D, Armando deve fare i conti con un nuovo attacco.

In questi giorni di metà giugno, infatti, un ex cavaliere ha preso di mira Incarnato per alcuni atteggiamenti aggressivi che avrebbe avuto nei suoi confronti durante una pausa dalle registrazioni.

Nel corso di una diretta Instagram, dunque, Ivan Di Stefano ha raccontato: "Tra noi c'è stato un battibecco a microfoni spenti e non ci siamo mai chiariti".

"Lui ci è andato pesante e io per due minuti mi sono scordato chi sono. Sono caduto nella sua trappola", ha proseguito l'ex protagonista del Trono Over nell'intervista che ha rilasciato sui social network di recente.

Le telecamere del dating-show non avrebbero ripreso la lite tra i due componenti del parterre maschile, ma l'imprenditore la ricorda bene e ne sta parlando per la prima volta pubblicamente.

Le stoccate al veterano di U&D

Ad Ivan, però, Armando non sta simpatico anche per altri comportamenti ai quali avrebbe assistito nel periodo in cui faceva parte del cast di U&D.

"Lui non saluta nessuno, fa il Vip", ha fatto sapere l'ex cavaliere sul protagonista del Trono Over che da oltre 6 anni sta cercando l'anima gemella in televisione.

Di Stefano ha partecipato al dating-show di Maria De Filippi per poche settimane, il tempo necessario per corteggiare Tina Cipollari (i due hanno anche fatto un'esterna e si sono scambiati il numero di telefono) e notare una dama del parterre che era l'ultima fiamma di Riccardo Guarnieri.

L'imprenditore svizzero, infatti, ha lasciato la trasmissione per conoscere meglio Gloria Nicoletti, con la quale la storia non è mai decollata.

"Ci siamo frequentati per un settimana, ma la molla non è scattata. Abbiamo fatto passeggiate, cene ma non ci siamo capiti e ora non c'è nessun rapporto", ha spiegato il cavaliere su Instagram.

Chi va e chi resta a U&D

Nonostante la conoscenza non Gloria non sia proseguita, Ivan non è più tornato in studio: la redazione di U&D, infatti, ha accettato la scelta del cavaliere di ritirarsi per frequentare un'ex dama ma non l'ha più contattato quando ha reso nota la "rottura".

Di Stefano, infatti, non ha più preso parte alle registrazioni del dating-show sebbene il pubblico lo considerasse un personaggio molto interessante e utile per le dinamiche del Trono Over.

A proposito del parterre che animerà la nuova edizione del format di Maria De Filippi, si vocifera che non dovrebbe cambiare più di tanto: Gemma, Armando, Riccardo, Aurora e Alessandro andrebbero verso la riconferma, mentre ci sarebbe qualche dubbio sul ritorno di Roberta.

La versione senior del programma di Canale 5, però, a settembre potrebbe riaccogliere un paio di protagonisti che i telespettatori hanno apprezzato tanto negli anni passati. Da quando ha ufficializzato la fine del suo matrimonio con Fabio Mantovani [VIDEO], Isabella Ricci è rientrata nel gruppo di coloro che potrebbero riprendere posto nel parterre dopo l'estate; a lei si aggiunge Giorgio Manetti, storico ex di Gemma che in recenti interviste si è detto pronto a rimettersi in gioco agli Elios.