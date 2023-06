Stanno facendo molto discutere le frecciatine che l'ex tronista di U&D Jessica Antonini ha lanciato a Giulia Cavaglià sui social network. Oltre a commentare in modo ironico la notizia dell'addio tra l'influencer e il fidanzato per un tradimento, la romana ha criticato l'aspetto fisico della "collega" facendo intendere che avrebbe fatto parecchi ritocchini estetici ma non starebbe riuscendo ad apparire carina come vorrebbe.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Jessica Antonini ha deciso di punzecchiare una collega di U&D su Instagram: il 6 giugno, infatti, molti siti di Gossip hanno riportato le parole "al veleno" che la romana ha rivolto a Giulia Cavaglià dopo aver saputo della rottura tra lei e il compagno.

Nell'apprendere che l'influencer ha fatto un comunicato social per ufficializzare l'addio a Federico Chimirri, l'ex tronista ha commentato: "Altro giro, altri follower: questa citazione dovrebbe essere firmata da Cavaglià".

La ragazza, dunque, ha fatto intendere di non credere allo sfogo della torinese: secondo lei, infatti, sarebbe tutta una questione di pubblicità e sponsorizzazioni, un modo come un altro per tornare al centro dell'attenzione mediatica dopo un periodo di silenzio.

"Se per un aereo le prende un attacco di panico, figurati per le corna", ha ironizzato Jessica facendo riferimento alle lacrime che Giulia ha versato quando un hostess le ha impedito di partire perché era arrivata al gate con qualche minuto di ritardo.

Il silenzio della protagonista di U&D

La frecciatina più pesante, però, Jessica l'ha lanciato quando si è rivolta a Giulia dicendo: "Daje altri due sponsor e ti rifai pure l'intestino, magari arrivi ad essere carina".

Sono parole molto dure quelle che Antonini ha usato per criticare Cavaglià sia nei modi di fare che nel suo aspetto fisico, secondo lei troppo artefatto a causa di presunti ritocchini estetici fatti negli anni.

I fan di U&D non capiscono da dove derivi l'astio che la romana ha palesato nei confronti della "collega" tronista, anche perché le due non si sono incrociate davanti alle telecamere e al momento fanno lavori diversi e quindi non sono in competizione.

Ai giornalisti che hanno descritto il suo sfogo come un "andare contro" Giulia, Jessica ha risposto: "Io non mi metto contro chi piange per un aereo, vivo di vita vera".

La versione del volto di U&D

In queste ore si sta parlando molto di Giulia Cavaglià per il tradimento che avrebbe subito da fidanzato, una mancanza di rispetto che lei stessa ha reso pubblica il 5 giugno con una storia instagram.

"L'ho appena scoperto, quindi ci siamo lasciati. Gradirei che non mi venissero fatte domande sull'accaduto", si è limitata a dire la ragazza ai suoi follower prima di far calare il silenzio su questa vicenda.

Federico Chimirri, compagno dell'influencer per più di due anni, ha cercato di spiegare che si sarebbe trattato solo di un fraintendimento: l'ex concorrente di Masterchef ha raccontato che mentre litigava con la sua dolce metà, avrebbe detto di avere un'altra donna ma che non sarebbe vero.

Giulia è nota al pubblico di U&D per essere stata prima corteggiatrice (di Lorenzo Riccardi) e poi tronista: al termine del suo percorso nel Trono Classico, la torinese scelse Manuel Galiano ma la relazione durò pochissimo.

Qualche tempo dopo, la giovane ha ritrovato il sorriso accanto allo scrittore Francesco Sole: i due sono stati insieme circa un anno, dopodiché lei si è legata al cuoco che nei giorni scorsi è finito al centro dell'attenzione mediatica per un presunto tradimento che ha fatto scrivere la parola fine al loro rapporto.