La stagione di Uomini e Donne appena terminata è stata caratterizzata anche dai continui litigi tra Elio (cavaliere del Trono Over) e Tina Cipollari. Stando ad un'indiscrezione lanciata dal portale AnticipazioniTv e ripresa poi da Novella 2000, la storica opinionista del dating show potrebbe così trovarsi a pagare una multa molto salata nel caso in cui Elio decidesse di rivolgersi ai suoi legali.

Al momento è bene prendere la notizia come un pettegolezzo, il cavaliere infatti non ha confermato o smentito di avere dato incarico al suo avvocato di procedere nei confronti della Cipollari.

Gli ultimi rumors suggeriscono però che le cose potrebbero effettivamente prendere questa piega.

Possibile querela di Elio a Tina Cipollari

All'interno del dating show di Maria De Filippi, Tina Cipollari ha avuto dei litigi piuttosto accesi con Elio Servo.

Tra i due non è mai corso buon sangue. La storica opinionista di Uomini e donne ha addirittura preso le difese di Gemma Galgani pur di andare contro Elio, cosa che già di per se costituisce un unicum dati gli ancestrali litigi che hanno sempre visto protagoniste le due donne del parterre.

Nel corso delle varie diatribe, Cipollari ha utilizzato più volte un linguaggio piuttosto colorito nei confronti dell'uomo, offese in merito alle quali il cavaliere ha più volte "minacciato" di passare per vie legali.

Stando alle indiscrezioni fornite dal sito AnticipazioniTv, e riprese anche da Novella 2000, Elio potrebbe aver deciso di querelare Tina Cipollari.

I motivi della 'multa salata'

La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe stata data dalla ricotta: si, perchè il cavaliere ha un'intolleranza forte verso questo alimento e nel corso di una delle puntate dello storico programma Tina, con evidenti intenti provocatori, è entrata in studio proprio con della ricotta mangiandola poi dinnanzi a Elio.

Era stato a quel punto che il cavaliere aveva per la prima volta minacciato di adire a vie legali, pericolo che in quel momento sembrava essere stato scongiurato dall'intervento della padrona di casa, Maria De Filippi, che aveva invitato entrambi a non esagerare e ad abbassare i toni. E' ancora presto per capire se Elio abbia effettivamente o meno deciso di muovere un'azione legale, in tal senso occorrerà attendere eventuali dichiarazioni dei diretti protagonisti.

Uomini e Donne: le possibili novità della prossima stagione

In attesa di capire come evolverà la vicenda, ci sono delle importanti novità sulla prossima stagione di Uomini e Donne.

Le nuove registrazioni dovrebbero partire ad agosto e Maria De Filippi avrebbe intenzione di tornare alla vecchia formula: una puntata per il Trono Classico e una per il Trono Over. Tra i volti storici che sembrerebbero essere in bilico per la prossima stagione ci sarebbe quello di Roberta Di Padua. Giorgio Manetti avrebbe deciso invece di non tornare in trasmissione mentre Tina Cipollari e Gianni Sperti dovrebbero essere regolarmente riconfermati nel ruolo di opinionisti.