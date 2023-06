Visto che le registrazioni di U&D sono ferme almeno fino alla fine di agosto, alcuni protagonisti del cast stanno tenendo alta l'attenzione del pubblico con interessanti mosse social. Riccardo Guarnieri, ad esempio, il 2 giugno ha pubblicato su Instagram un video con il quale ha voluto punzecchiare la ex Ida e il suo attuale compagno Alessandro: il cavaliere ha ironizzato su una rana che ha incontrato sulla sua strada, nonché l'animale simbolo della coppia.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Mentre i fan di U&D si interrogano sulla canzone estiva che Pinuccia Della Giovanna sta per pubblicare, un discusso componente del parterre usava i social network per lanciare l'ennesima frecciatina a due sue vecchie conoscenze.

La mattina di venerdì 2 giugno, infatti, sul profilo Instagram di Riccardo è apparso un breve filmato che aveva come protagonista una rana.

Dopo aver inquadrato l'animale nel quale si è imbattuto per caso mentre passeggiava, Guarnieri ha commentato: "E pensare che fino ad ora ne avevo solo sentito parlare".

Anche se il cavaliere non ha fatto nomi, gli spettatori del dating-show hanno subito capito che si riferiva a Ida e Alessandro, la coppia che da mesi usa proprio l'emoticon della rana quando c'è da scambiarsi qualche romantica dedica social.

L'astio del protagonista di U&D

Non è la prima volta che Riccardo punzecchia l'ex fidanzata e il suo nuovo compagno sui social network: alcuni giorni fa, ad esempio, il pugliese ha condiviso sul suo account Instagram una riflessione nella quale le rane venivano paragonate agli invidiosi e a coloro che aprono la bocca solo per darle fiato.

A distanza di poco tempo, dunque, Guarnieri è tornato sull'argomento e l'ha fatto con un breve video nel quale punta l'attenzione sull'animale che Platano e Guarnieri hanno scelto come simbolo del loro amore, tant'è che se lo sono anche tatuato sul polso nel corso della vacanze che hanno fatto a Miami lo scorso inverno.

Anche se continuano a ricevere provocazioni dal cavaliere di U&D Over, per ora i piccioncini preferiscono non rispondere, probabilmente per non dare il via ad una serie di Gossip che potrebbero minare l'equilibrio che sono riusciti a raggiungere in questi primi 7 mesi insieme.

Il parere di chi guarda U&D

Ida e Alessandro, dunque, sono felicemente fidanzati nonostante ogni tanto circolino voci di crisi sul loro conto. Da quando hanno lasciato insieme il dating-show, i due non si sarebbero mai allontanati e stanno dimostrando con i fatti che chi dubitava della durata del loro rapporto si sbagliava di grosso.

Un'altra protagonista del Trono Over che ultimamente è al centro dell'attenzione mediatica, è una vecchia conoscenza di Guarnieri.

I fan di U&D stanno assistendo a vivaci botta e risposta tra Roberta Di Padua e Nicole Santinelli, le due che per mesi si sono scontrate davanti alle telecamere e che lo stanno continuando a fare anche ora che il programma è in vacanza. La tronista ha lasciato Carlo Alberto Mancini una settimana fa e la dama non ha perso l'occasione per punzecchiarla sostenendo di non essersi mai sbagliata sul suo conto.

In un'intervista che ha rilasciato al blogger Pugnaloni il 1° giugno, la ragazza ha commentato così le frecciatine che sta ricevendo da giorni da parte della sua storia "antagonista": "Non me ne è mai fregato niente di lei, è una persona che vale zero.

E poi dice solo cavolate".

Insomma, i veterani del cast continuano a regalare spunti di discussione anche durante la pausa estiva del format di Maria De Filippi, quest'anno iniziata con largo anticipo e pronta ad andare avanti per circa 4 mesi.