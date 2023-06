Federico Nicotera e Carola Carpanelli si sarebbero lasciati. Stando ad una segnalazione ricevuta da Deianira Marzano, i motivi legati alla rottura della coppia nata a Uomini e Donne sarebbero molteplici: l’ex tronista avrebbe in particolare tradito la corteggiatrice scelta perchè rimasto deluso dalla scarsa visibilità avuta dopo la partecipazione al dating show di Canale 5.

La segnalazione

Martedì 27 giugno, Deianira Marzano ha riportato una segnalazione da una fonte che riferisce di conoscere molto bene Federico Nicotera e Carola Carpanelli: “Qualcosa non mi torna.

Lui, da quando sta con lei, solo all’inizio è stato amorevole ma per i social”. Stando alla versione riportata, Federico credeva che dopo la partecipazione a Uomini e donne avrebbe ottenuto più visibilità ma nella realtà nessuna agenzia avrebbe preso la coppia sotto la propria ala per serate o progetti di sponsorizzazione.

E non è finita qui, perché pare che Nicotera abbia anche tradito Carola: “Si è confidato con un amico in comune”.

Dal momento che si tratta solamente di una segnalazione, è bene prendere la notizia come un pettegolezzo in attesa di un'eventuale conferma o smentita dei diretti interessati.

Federico Nicotera conferma la rottura

Nei giorni scorsi, Carola ha annunciato di essere in crisi con Federico.

A seguire, anche l’ex tronista di Uomini e Donne aveva confermato chiedendo ai fan di rispettare il momento difficile. Successivamente sempre Federico ha pubblicato sui social una storia criptica in cui ha dichiarato che non può essere una colpa avere creduto in qualcosa. Nella giornata di lunedì 26 giugno, l’ex volto del dating show di Maria De Filippi ha così ribadito di essere tornato single e ha spiegato che purtroppo le cose non sono andate come sperava.

Carola offesa all’interno di un locale

Nel frattempo, Carola ha raccontato via social una brutta disavventura che l’ha vista protagonista: si trovava in un ristorante per festeggiare il compleanno di un’amica quando un cameriere l'avrebbe offesa per via del suo aspetto fisico.

Il dipendente avrebbe lasciato intendere che Federico ha fatto bene ad essere indeciso sulla scelta, poiché Carola lontano dai riflettori sarebbe una persona completamente diversa dal punto di vista estetico. Sebbene la ragazza abbia preferito non rivelare il nome del locale per motivi di privacy, la diretta interessata ha parlato via social di “episodio inaccettabile e scioccante”.