Mancano ancora mesi al ritorno in tv di U&D, ma in rete già circolano molte indiscrezioni sulle novità che Maria De Filippi potrebbe apportare al cast 2023/2024. Per quanto riguarda il Trono Classico, ad esempio, si dice che anche nella nuova edizione non dovrebbero mancare personaggi che il pubblico conosce: infatti in lizza per il ruolo di tronista ci sarebbe Alessio Campoli insieme ad altri ex corteggiatori.

Aggiornamenti sul futuro di U&D

Nell'attesa di scoprire se qualche volto di U&D sarà un single di Temptation Island come si vocifera da settimane (le riprese inizieranno in questi giorni, ma la messa in onda della prima puntata è prevista per il 26 giugno), i fan continuano a formulare ipotesi su quello che accadrà a settembre quando il dating-show tornerà su Canale 5.

Secondo rumor ancora tutti da confermare, infatti, Maria De Filippi vorrebbe apportare una piccola rivoluzione al suo storico format, partendo dal cast che animerà l'edizione 2023/2024.

I Gossip che stanno circolando sul prossimo Trono Classico, ad esempio, sostengono che dovrebbe essere composto da 3 o 4 ragazzi alla ricerca dell'anima gemella, giovani che il pubblico a casa potrebbe aver già visto sul piccolo schermo.

I candidati al cast di U&D

Da quando è terminata la messa in onda dell'edizione 2022/2023 del dating--show (quindi ormai quasi un mese fa), in rete circolano diverse teorie su quello che potrebbe accadere al rientro dalle vacanze.

Da settimane, infatti, siti e riviste sostengono che i prossimi tronisti di U&D potrebbero essere ex corteggiatori o comunque ragazzi che i telespettatori hanno già visto agli Elios nel recente passato.

Uno dei nomi più gettonati tra i fan per il cast giovane della nuova stagione del programma di Maria De Filippi, è quello di Alessio Campoli.

Il romano ha conquistato il pubblico di Canale 5 alla sua seconda partecipazione: dopo essere stato scelto da Angela Nasti qualche anno fa (la storia durò pochissimo per incompatibilità caratteriale), nei mesi scorsi il ragazzo è tornato in studio su richiesta di Lavinia Mauro.

Al termine di un percorso durato un bel po', la tronista ha preferito fidanzarsi con Alessio Corvino, con il quale fa coppia ancora oggi.

La gente, dunque, si augura che la redazione possa dare un'altra possibilità a Campoli, magari affidandogli l'inedito ruolo di protagonista del Trono Classico e non più di spasimante.

Incroci tra il reality Mediaset e U&D

Una novità che sembra riguardare sempre la versione giovani di U&D, è che a settembre potrebbe accogliere ex concorrenti del Grande Fratello Vip.

Stando a rumor che gli addetti ai lavori non hanno ancora confermato, tra i tronisti dell'edizione 2023/2024 potrebbe figurare qualche gieffino che all'interno della casa non è riuscito a trovare l'amore. Ancora non si conoscono i nomi di chi potrebbe accomodarsi sulla poltrona rossa dopo l'estate, anche perché la redazione avrebbe appena iniziato a lavorare al cast della stagione che debutterà in tv a metà settembre ma le cui registrazioni dovrebbero riprendere già a fine agosto.

Incerti, inoltre, restano i chiacchierati ritorni agli Elios di altri ex corteggiatori che nei mesi scorsi non sono stati scelti come Alice Barisciani e Andrea Foriglio, apprezzati spasimanti di Federico Nicotera e Nicole Santinelli.

Per quanto riguarda il Trono Over, sarebbero quasi certe le riconferme di veterani come Gemma Galgani, Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri, che pare saranno ancora al centro delle dinamiche del dating-show dopo tanti anni.