Le anticipazioni di Un posto al sole dal 3 al 7 luglio 2023 rivelano che Lara continuerà a portare avanti la sua vendetta spietata nei confronti di Roberto e Marina, andando sempre avanti per la sua strada.

Rossella, invece, si lascerà andare alla passione con Nunzio: la giovane dottoressa, quindi, finirà per tradire ancora una volta il suo compagno Riccardo, ignaro di quello che sta accadendo alle sue spalle.

Lara decide di assumere Ida: anticipazioni Un posto al sole 3-7 luglio

Nel dettaglio, le anticipazioni di Un posto al sole fino al 7 luglio, rivelano che Lara riuscirà a tenere tutto sotto controllo in merito al suo diabolico piano ai danni di Roberto Ferri.

La perfida dark lady della soap inizierà a temere di poter essere smascherata dall'uomo, motivo per il quale compirà un passo importante nei confronti di Ida, la vera mamma del piccolo Tommaso.

Martinelli, infatti, deciderà di assumere ufficialmente Ida, facendola diventare la baby-sitter del bambino.

In questo modo, quindi, Lara "acquisterà" il silenzio della vera mamma di Tommaso e proverà così ad evitare che la donna possa mandare all'aria il suo piano.

Lara spietata ai danni di Roberto: anticipazioni Un posto al sole 3-7 luglio

Del resto, in questo ultimo periodo, tutto sta andando per il verso giusto: le anticipazioni di Un posto al sole previste fino al 7 luglio 2023, rivelano che Lara riuscirà a mettere in profonda crisi il matrimonio di Marina e Roberto.

I due coniugi, infatti, si ritroveranno sempre più ai ferri corti, ormai pronti ad intraprendere due strade differenti.

Una vittoria importante per la perfida Martinelli che, in questo modo, proverà a farsi strada sempre più all'interno della vita del suo ex compagno, con la speranza di poter prendere il posto di Marina.

Roberto si ritroverà vittima della trappola della donna oppure riuscirà a salvarsi in tempo?

Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi della soap.

Rossella traditrice: anticipazioni Un posto al sole al 7 luglio

Occhi puntati anche su Rossella: gli spoiler delle nuove puntate di Un posto al sole previste fino al 7 luglio 2023 su Rai 3, rivelano che ci sarà spazio per un nuovo incontro ravvicinato con Nunzio.

I due si lasceranno andare alla passione e, come è già successo qualche settimana fa, si scambieranno un nuovo intenso bacio.

La dottoressa Graziani avrà il coraggio di confessare la sua infedeltà al compagno Riccardo?

Come se non bastasse, Rossella si sentirà sempre più sotto pressione per quello che sta accadendo in ospedale. La dottoressa, infatti, non accetta l'idea di essere "trattata male" dal primario, il quale non fa altro che mettere sempre in difficoltà la giovane Graziani.

Una situazione che inizierà a preoccupare anche Michele e Silvia: i genitori di Rossella si mostreranno sempre più provati da questa difficile situazione che sta vivendo la loro bambina e proveranno in tutti i modi a darle una mano, sperando che si possa arrivare ad una soluzione definitiva.