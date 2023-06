Prossimamente a Un posto al sole è previsto il ritorno della dottoressa Picone. Quest'ultima conosce il segreto di Lara, sa infatti bene che la donna ha perso il bambino, tuttavia non potrebbe mai immaginare quello che Martinelli è stata capace di realizzare in seguito.

Tali puntate andranno in onda a metà luglio ed è lecito pensare che, per allora, Lara non sarà stata ancora scoperta, anche se potrebbe esserci un punto di svolta nelle trame.

Un posto al sole: i fan vogliono che Lara venga smascherata

I fan, da giorni, chiedono che Lara (Chiara Conti) venga smascherata e che paghi per le sue colpe.

Molti non sono riusciti a mandar giù il fatto che la donna abbia deliberatamente fatto del male a Tommy. Martinelli è diventata così l'antagonista per eccellenza di questa stagione.

In ogni caso risulta chiaro che tutta questa costruzione narrativa possa portare a un'unica conclusione, ossia la disfatta di Lara, ma non è ancora chiaro quando avverrà.

Ida pronta a partire

Nelle ultime puntate, l'arrivo di Ida sembrava potesse portare alla sconfitta di Lara. La ragazza però si è lasciata plagiare da quest'ultima. Martinelli ha infatti spiegato alla ragazza che il bambino con lei e Roberto avrebbe un futuro solido, facendo crollare tutta la determinazione della giovane polacca che era arrivata a Napoli con il desiderio di riprendersi suo figlio.

Le anticipazioni sembrano confermare che Ida partirà per la Polonia, inoltre gli attori che interpretano Roberto e Lara sono stati segnalati a Ischia, a riprova che tutto dovrebbe procedere secondo i piani di Martinelli almeno per il mese di giugno. Le cose potrebbero però cambiare subito dopo.

Un posto al sole, puntate luglio: torna la dottoressa Picone

Nelle puntate 6246 e 6247 di Un posto al sole è previsto il ritorno della dottoressa Picone. Ad annunciarlo è stata l'attrice Debora Mattiello che presta il volto alla ginecologa. La dottoressa e Lara si erano già incrociate una volta ma in quel caso non accadde nulla, tuttavia il suo rientro, a distanza di mesi, appare piuttosto sospetto.

La ginecologa non avrebbe nessun motivo per andare in giro a rivelare informazioni sui suoi pazienti, ma d'altro canto, potrebbe insospettirsi nel vedere Lara con un bambino al seguito. La dottoressa Picone infatti sa che Lara non ha mai partorito e potrebbe smascherare la donna, seppur in modo involontario.

Al San Raffaele lavorano anche Rossella, Luca e Ornella, quindi un evento banale potrebbe innescare una reazione devastante che porterebbe alla disfatta di Lara. A quel punto resta da capire quale sarà il destino di Tommy e cosa vorrà fare Marina. Se per il primo è ipotizzabile che torni con la madre, per quanto riguarda Giordano è difficile pensare a un lieto fine per lei e Ferri.