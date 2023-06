Un posto al sole continua con nuovi appuntamenti su Rai 3 e tra le vicende che stanno catturando l'attenzione dei telespettatori c'è il ritorno di Luca De Santis. Sin dai suoi primi giorni a Napoli, è stato chiaro a molti che l'uomo soffre di una patologia, ma nelle ultime puntate i sintomi sono stati più evidenti. Il medico ha accusato spesso smarrimento e perdita di memoria e questo farebbe pensare all'Alzheimer.

Luca De Santis è malato, Michele sarà il primo a saperlo

Nelle prossime puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 5 all'8 giugno, Michele troverà nel cestino dei rifiuti una confezione di medicinali e non esiterà a parlarne con Luca.

Nonostante la delicatezza dell'argomento, il giornalista deciderà di affrontare il suo amico e chiedergli spiegazioni. De Santis non potrà più mentire e rivelerà a Michele di avere una malattia, ma di cosa si tratta? Sebbene le trame non siano state chiare, dai sintomi che il protagonista ha presentato nelle scorse puntate è possibile ipotizzare che si tratti di Alzheimer. La siringa che Luca ha usato per iniettarsi dei farmaci ha fatto escludere il diabete, visto che era molto diversa da quella usata dai pazienti con questo problema.

I problemi di memoria e di smarrimento di Luca farebbero pensare all'Alzheimer

La malattia di Luca a Un posto al sole potrebbe dare alle trame un risvolto drammatico.

Il medico prenderà a breve servizio come primario al San Filippo, ma ha già accusato diversi problemi di memoria. Al suo arrivo in ospedale, De Santis ha dimenticato dei documenti molto importanti che non riusciva a trovare. Quando è uscito, inoltre, Luca ha perso completamente l'orientamento e ha dovuto chiedere indicazioni a dei passanti.

Una volta tornato a casa, De Santis, molto preoccupato per l'avanzare della malattia, ha chiamato il suo medico informandolo sugli ultimi episodi. La mancanza di memoria e di orientamento ha subito fatto pensare al morbo di Alzheimer e se così fosse ci saranno momenti molto drammatici a breve.

Giulia e Luca sempre più vicini, possibile nuova coppia di Un posto al sole

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Luca si confiderà con Michele sulla sua malattia ed è probabile che i telespettatori vengano messi al corrente di cosa si tratti. Giulia, invece, resterà ancora all'oscuro di tutto e continuerà a vedere Luca sempre più spesso al Vulcano. Tra i due protagonisti ci sarà un riavvicinamento che risveglierà la loro complicità e non si esclude che Luca possa trasferirsi alla Terrazza visto che ancora non ha trovato una sistemazione stabile. Cosa farà Giulia quando saprà che Luca è malato? Per lei sarà certamente un durissimo colpo.