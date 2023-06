L'appuntamento con Un posto al sole prosegue per tutta l'estate nella fascia serale di Rai 3 e, al centro dell'attenzione delle prossime puntate, continueranno ad esserci le vicende di Marina, Lara e Roberto.

I tre saranno ancora al centro delle trame della soap opera e, per la perfida e astuta Lara, potrebbe avvicinarsi il momento di fare i conti con la verità sulle bugie che ha sempre raccontato fino a questo momento.

La donna, infatti, potrebbe ritrovarsi messa con le spalle al muro e a quel punto attuare l'ennesimo piano vendicativo e spietato.

Lara nei guai e torna Marina: anticipazioni Un posto al sole

Nel dettaglio, il castello di bugie messo in piedi da Lara rischia di crollare da un momento all'altro. La donna si è ritrovata a dover fare i conti con l'arrivo di Ida, la vera mamma del piccolo Tommaso, la quale ha dimostrato di non aver alcuna intenzione di rinunciare al suo bambino.

Tuttavia, dopo aver messo a punto uno dei suoi piani strategici, Lara non ha avuto problemi a sbarazzarsi della donna, addirittura arrivando a escogitare un modo per "farla fuori" definitivamente dalla sua vita.

Ebbene, Lara crederà di essere ormai vittoriosa ma non sa che ben presto Ida tornerà di nuovo all'attacco e lo farà per riprendersi definitivamente il suo bambino.

Marina smaschera Lara nella soap Un posto al sole?

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole, ci sarà spazio anche per il ritorno in scena di Marina Giordano.

La dark lady di Palazzo Palladini non si mostrerà affatto clemente nei confronti di Lara e suo marito Roberto Ferri.

La donna, infatti, intende mettere in chiaro le cose e costringerà suo marito a fare delle scelte chiare e nette, soprattutto dopo aver intercettato delle conversazioni in cui Lara non fa altro che denigrarla.

Insomma, Marina non avrà alcuna intenzione di "convivere" pacificamente non Lara e non si esclude che nel corso delle prossime puntate della soap opera, possa essere proprio lei a rendersi conto del fatto che c'è qualcosa che non quadra in questa situazione.

Marina potrebbe rischiare la vita nelle prossime puntate di Un posto al sole

Marina potrebbe indagare sul conto della sua nemica e, a quel punto, potrebbe venire a conoscenza delle sue bugie sul piccolo Tommaso, al punto da metterla alle strette e con le spalle al muro.

Tuttavia, proprio la spietatezza di Lara, potrebbe portarla a mettere in atto l'ennesimo piano vendicativo e crudele, questa volta ai danni di Marina.

La dark lady della soap, quindi, potrebbe ritrovarsi a rischiare la vita per colpa della sua acerrima nemica, pronta a tutto pur di non veder fallire il suo piano con Roberto Ferri.