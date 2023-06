Un Posto al sole prosegue con nuove appassionati puntate: le anticipazioni dal 12 al 16 giugno annunciano importanti novità soprattutto per Salvatore Cerruti che si riconcilierà con la sua migliore amica. Per l'occasione, Mariella inviterà a cena sia Sasà che Castrese, ma per il vigile ci sarà l'ennesima delusione. Salvatore sarà infatti convinto che il suo compagno voglia fare coming out, ma non sarà così e questo lo farà soffrire molto: analizziamo adesso l'evoluzione del rapporto tra Salvatore e Castrese.

Anticipazioni Un Posto al sole: Mariella e Salvatore faranno pace

Le trame di Un posto al sole spiegano che nelle puntate dal 12 al 16 giugno ci sarà spazio soprattutto per Salvatore Cerruti, un personaggio che per qualche settimana è stato in disparte. L'uomo, dopo aver iniziato una storia d'amore con Castrese, il nipote di Mariella, ha dovuto scontrarsi con la sua mentalità. Nonostante il forte sentimento che lo lega a Salvatore, infatti, Castrese si è sempre rifiutato di vivere alla luce del sole la sua relazione. Qualcosa, tuttavia, sembrerà cambiare con un invito a cena che Mariella estenderà sia a Salvatore che a Castrese, ignara della loro storia d'amore.

Anticipazioni puntate dal 12 al 16 giugno: Castrese accetterà l'invito di Mariella

Nelle prossime puntate di Un Posto al sole, Castrese accetterà l'invito di sua zia e Salvatore si illuderà che questo possa essere un passo verso il coming out. Il vigile sarà convinto che il suo compagno, presentandosi a cena con lui, voglia finalmente dire a Mariella di essere innamorato del suo migliore amico iniziando così a vivere senza nascondersi.

Purtroppo le cose non andranno affatto come aveva sperato Salvatore, Castrese continuerà così a fingere con Guido e Mariella. Tutto questo deluderà molto Cerruti che affronterà nuovamente il suo compagno.

Ancora problemi per Salvatore e Castrese, il loro rapporto sarà a rischio

Le anticipazioni di Un Posto al sole rivelano che dopo la crociera Salvatore e Mariella ritroveranno la loro amicizia.

Cerruti sarà felice di essersi riconciliato con la sua migliore amica, ma presto per lui arriverà una nuova delusione, questa volta da Castrese. L'uomo, infatti, non vorrà saperne di fare coming out e Salvatore finirà per litigare con il suo compagno.

Cerruti ribadirà di aver accettato di proseguire la loro relazione solo per dare un po' di tempo a Castrese, ma non avrà nessuna intenzione di vivere una storia d'amore mentendo agli amici più cari. Per la coppia arriverà un momento molto duro in cui tutto verrà messo in discussione, Salvatore non riuscirà più neanche a nascondere la sua sofferenza agli occhi attenti di Mariella. La donna si accorgerà che qualcosa non va nella vita sentimentale del suo amico e vorrà vederci chiaro, anche se lui non riuscirà a confidarsi con lei e a tradire la promessa fatta a Castrese.