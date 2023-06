Nelle ultime puntate Rossella e Nunzio si sono baciati, accontentando una folta schiera di fan che reclamava da tempo questo momento. In attesa di capire se tra i due scatterà una storia d'amore, è interessante ripercorrere tutte le relazioni sentimentali di questo personaggio.

Ross ha avuto diverse storie d'amore, molte delle quali con abitanti di Palazzo Palladini, ma perché sono finite e quali sono state le più importanti? A seguire verranno ripercorsi i momenti principali della vita amorosa di questo personaggio.

I tre volti di Rossellina

Rossella è da considerarsi uno dei personaggi storici del daily drama partenopeo.

Al suo esordio nel 2001 il suo personaggio era interpretato dalle gemelline Jessica e Giovanna Iennaco, in seguito subentrò Marina Giulia Burattini dandole una connotazione un po' ribelle, ma è solo nel 2010 che, con un recasting associato a un salto temporale, subentra Giorgia Gianetiempo nei panni di una quattordicenne molto studiosa e affidabile, in tutto e per tutto simile al personaggio attuale.

Nel corso degli anni Ross ha avuto diverse storie d'amore quasi sempre, per ovvie ragioni di trama, avvenute con ragazzi abitanti a Palazzo Palladini e strettamente connessi ad alcuni protagonisti storici.

Gianluca Palladini: il primo grande amore

Dopo una breve parentesi platonica con Nunzio, ai tempi interpretato da Vincenzo Messina, Rossella ha una prima storia con Niko, il cui interprete è diventato il suo fidanzato nella vita reale.

Nella soap la loro storia invece non è mai risultata molto significativa, mentre è stata molto più importante per la ragazza la sua relazione successiva con Gianluca Palladini

Il figlio di Alberto era il classico ragazzo un po' ribelle e scapestrato, che faceva perfettamente da contraltare a Ross, caratterialmente agli antipodi.

Gianluca ha rappresentato la prima volta per Rossella, ma per i due non c'è stato nessun lieto fine. A un certo punto della storia il ragazzo ha deciso di partire per fare l'animatore di villaggi turistici, uscendo definitivamente dalla vita della ragazza e dal cast di Upas.

In seguito Ross ha avuto una relazione con Genny, ragazzo di strada molto problematico e pupillo di Franco, I fan non hanno mai amato molto questa coppia, così male assortita in ogni caso anche per loro non ci fu nessun lieto fine.

Genny ha tradito Ross con la sua migliore amica. Arriva quindi il turno di Sandro Ferri. C'è poco da dire su questa relazione, Il giovane si è rivelato omosessuale e ha preferito Claudio a Ross.

Un posto al sole: la storia con i fratelli Giordano

Dopo la parentesi Sandro, è stata la volta dei fratelli Giordano. La relazione con Patrizio è una delle più importanti della vita della ragazza, ma i continui tradimenti del giovane Giordano, uniti a una profonda immaturità, hanno fatto naufragare questa relazione. Con Diego c'è stata una breve parentesi mai decollata, anche a causa della presenza di Pat.

Si giunge quindi ai giorni nostri: Ross incontra Riccardo ed è quasi un evento il fatto che sia un personaggio totalmente esterno alle dinamiche di Palazzo Palladini.

Il dottore viene da Bolzano e non è imparentato né amico con nessuno degli altri protagonisti.

A parte questo risulta chiaro sin da subito che tra i due ci siano forti divergenza caratteriali. Lecito pensare che presto potrebbero separarsi, lasciando il passo alla nuova coppia formata da Nunzio e Rossella.