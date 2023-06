Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 dal 12 al 16 giugno, confermano il ritorno di Marina ma rivelano anche che Ida, all'ultimo momento, cambierà idea in merito alla sua partenza. Nel frattempo Lara, ignara che le due "nemiche" stanno per tornare, porterà avanti il suo piano per avvicinarsi sempre più a Ferri.

Attenzione però perché, a quanto pare, Ida accetterà un passaggio da un malintenzionato e le conseguenze saranno alquanto inquietanti.

Un posto al sole, puntate dal 12 al 16 giugno: Lara partecipa al compleanno di Irene

Dopo la partenza di Ida (Marta Anna Borucinska) e con Marina (Nina Soldano) fuori dai giochi, Lara (Chiara Conti) si godrà il suo trionfo e farà un altro passo in avanti per entrare nella famiglia di Ferri. La donna accompagnerà Roberto alla festa di Irene (Greta Putaturo) e farà alla piccola un regalo molto costoso, che metterà seriamente in imbarazzo Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro).

Lara in seguito insisterà per fare una foto di "famiglia" con tutti i presenti e ne approfitterà per mettersi al centro sorridente, con in braccio il piccolo Tommy.

Un posto al sole, trame 12-16 giugno: Marina caccia Roberto di casa

Una volta tornato a casa. Roberto troverà Marina (Nina Soldano) ad "accoglierlo". L'imprenditrice sarà una furia e attaccherà suo marito dicendole tutto quello che pensa. Dinanzi alle difese di Ferri, la donna si giocherà la carta dell'audio di cui era in possesso.

Nonostante le rimostranze di Roberto, Marina si mostrerà fiera di averlo spiato e gli farà ascoltare le parole di Lara che l'attacca, mentre lui tace.

Le anticipazioni rivelano che Ferri, in seguito, proverà a farsi perdonare, ma sarà tutto inutile. Nonostante l'uomo provi a salvare il suo matrimonio Marina deciderà di cacciarlo di casa.

Ida in grave pericolo

Ida, dopo aver lasciato credere a Lara di essere partita, cambierà idea. La donna interromperà quindi il suo viaggio e, rimasta da sola per strada, non potrà fare altro che chiedere un passaggio a qualcuno. La giovane accetterà il passaggio da uno sconosciuto che inizialmente si mostrerà gentile, salvo poi tentare un approccio ai danni della ragazza. L'uomo si mostrerà quindi sempre più violento e Ida si troverà in seri guai.

Le anticipazioni non svelano molto altro ma, a quanto pare, non si consumerà nessuna violenza. Viene infatti svelato che la donna mostrerà un un lato inaspettato del carattere. La timida e ingenua ragazza polacca si mostrerà più scaltra e combattiva di quanto visto finora o si tratta di altro? Nei prossimi giorni se ne saprà di più.