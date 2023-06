Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne previste a partire da settembre in tv, rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di alcuni volti storici della trasmissione, pronti a rimettersi in gioco per cercare la loro anima gemella.

Spazio anche alle vicende dei nuovi tronisti: contrariamente a quanto si era ipotizzato in queste ultime settimane, il trono classico non sarà cancellato dal programma.

Chi c'è nel cast della prossima edizione di Uomini e donne

Nel dettaglio, l'appuntamento con la nuova stagione di Uomini e donne è previsto dal prossimo settembre in poi nella fascia del daytime di Canale 5.

Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende delle dame e dei cavalieri del trono over, pronti ancora una volta a mettersi in gioco per cercare di trovare la loro anima gemella.

Le sorprese non mancheranno: in studio è previsto l'arrivo di volti nuovi che si affiancheranno ai volti storici della trasmissione di Maria De Filippi, pronti ancora una volta a cercare la loro anima gemella in televisione.

Tra i volti confermati, ad esempio, spicca quello di Gemma Galgani: la dama torinese, contrariamente a ogni aspettativa, sarà ancora una volta in scena per mettersi alla ricerca del suo principe azzurro.

Riccardo resta nel cast: anticipazioni Uomini e donne settembre

Tra i volti riconfermati nel cast della prossima edizione di Uomini e donne, figura anche Riccardo Guarnieri.

Il cavaliere pugliese, dopo l'addio definitivo con la sua ex Ida Platano, non ha ancora trovato la nuova fiamma con la quale poter costruire il futuro fuori dallo studio del talk show Mediaset.

Di conseguenza, a partire da settembre, Riccardo si rimetterà in gioco per cercare di trovare l'anima gemella e porterà avanti questa sua ricerca, con la speranza di riuscire a trovare la donna della sua vita.

Presente anche la dama Roberta Di Padua: anche lei tra i volti più chiacchierati della trasmissione di Maria De Filippi, ma pronta a rimettersi in gioco.

Il trono classico non sarà cancellato: anticipazioni Uomini e donne

Per quanto riguarda il trono classico, contrariamente alle indiscrezioni di queste settimane, non ci sarà nessuna cancellazione.

Si era vociferato che, Maria De Filippi, avesse intenzione di abolire il trono giovani dopo il fallimento delle vicende riguardanti gli ultimi tronisti.

Tuttavia, questa non è la verità dei fatti: dal prossimo settembre, infatti, i tronisti continueranno a essere presenti in trasmissione e si metteranno in gioco per cercare ancora la loro anima gemella. Tra i candidati in lizza, al momento, spicca il nome di Alessio Campoli, ex pretendente della passata edizione del talk show.