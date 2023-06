Isabella Ricci annuncia ufficialmente la sua separazione con Fabio, il cavaliere che aveva conosciuto nello studio di Uomini e donne.

A distanza di un po' di tempo dalla scelta avvenuta in televisione e dal fatidico matrimonio, la coppia del trono over ha annunciato la rottura definitiva.

È stata Isabella a rompere il silenzio sui social, senza però spiegare nel dettagli le motivazioni che l'hanno portata a tale scelta e, a quanto pare, subito dopo questa rottura, la dama avrebbe ricevuto una chiamata da Maria De Filippi.

Isabella e Fabio, la coppia nata a Uomini e donne si dice addio

Nel dettaglio, Isabella e Fabio si sono conosciuti e innamorati all'interno dello studio di Uomini e donne. Quella tra i due sembrava essere una storia d'amore destinata a durare a lungo.

Qualche mese dopo la scelta finale in studio, i due scelsero di convolare a nozze e mostrarono le immagini del loro fatidico e atteso sì in una puntata del talk show pomeridiano di Maria De Filippi.

Tutto procedeva per il verso giusto, fino a quanto a febbraio non c'è stata la sparizione della coppia sui social.

Isabella e Fabio hanno smesso di apparire felici e innamorati su Instagram e, da quel momento in poi, nessuno ha saputo che fine avessero fatto.

Isabella Ricci rompe il silenzio su Fabio

Il silenzio è stato rotto da Isabella Ricci nel corso di questi giorni, quando l'ex dama di uomini e donne ha annunciato la sua separazione da Fabio.

I due hanno scelto di chiudere la loro storia e mettere la parola fine al loro matrimonio. Un annuncio che ha spiazzato e sorpreso i numerosi fan della coppia, i quali si sono stretti subito intorno ad Isabella, lasciandole dei messaggi di grande affetto.

La dama, però, non ha svelato ulteriori dettagli su quanto sarebbe accaduto: per il momento, infatti, ha preferito non svelare le motivazioni reali che si celano dietro questa scelta drastica di mettere la parola fine al matrimonio.

Maria De Filippi avrebbe chiamato Isabella Ricci

Stando alle indiscrezioni emerse in queste ore e raccolte dal sito "Anticipazioni tv", subito dopo l'annuncio della separazione, Isabella avrebbe ricevuto una chiamata da parte di Maria De Filippi.

Pare che la conduttrice del talk show, informata dalla redazione sulla rottura dell'ex dama del trono over nemica giurata di Gemma, si sarebbe messa in contatto con lei per darle forza.

Ma non è finita qui, perché sembrerebbe che dopo la rottura con Fabio, Maria De Filippi avrebbe proposto ad Isabella di provare a rimettersi in gioco nello studio di Uomini e donne. Da settembre, oppure nel corso della prossima edizione, la dama potrebbe ritornare in trasmissione.