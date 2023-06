Pioggia di frecciatine sull'ex tronista di Uomini e donne che in questi giorni è finita al centro del Gossip per aver lasciato il fidanzato dopo la scoperta di un tradimento. Giulia Cavaglià è stata attaccata dalla collega Jessica Antonini ma anche dall'ex compagno Manuel Galiano.

Quest'ultimo, in particolare, ha provocato l'influencer dicendo che sarebbe in possesso di alcune prove che testimonierebbero una sua mancanza di rispetto a Federico Chimirri.

I retroscena sulla protagonista di Uomini e Donne

Sono passati pochi giorni da quando Giulia ha usato i social network per far sapere di essere tornata single.

"Ho appena scoperto che il mio fidanzato mi tradisce, quindi sì ci siamo lasciati", ha scritto la giovane su Instagram prima di far calare il silenzio su questo argomento.

Federico Chimirri ha cercato di giustificarsi raccontando a Deianira Marzano di una lite che avrebbe avuto con Cavaglià, un battibecco durante il quale le avrebbe detto di avere un'altra donna ma solo per farla arrabbiare.

Stando a quello che è accaduto in queste ore, l'influencer non avrebbe creduto alla versione del compagno e starebbe andando avanti con la sua nuova vita da donna libera.

L'ex tronista di Uomini e Donne, però, continua a stare al centro dell'attenzione mediatica per le frecciatine che sta ricevendo da più parti, soprattutto da una persona che conosce molto bene.

Le stoccate alla tronista di Uomini e Donne

Ad attaccare Giulia Cavaglià è stato anche il suo ex Manuel, che con alcune mosse social ha attirato l'attenzione di fan e curiosi.

Sotto a un articolo che i giornalisti hanno dedicato alla rottura tra la tronista di Uomini e Donne e Federico Chimirri, Galiano ha scritto: "Lei è stata la prima a tradire, ora fa la vittima".

Sono bastate queste poche parole a scatenare il gossip su quello che il giovane saprebbe sull'ex fidanzata, la persona che lo ha scelto in tv nel 2019 e con la quale ha fatto coppia per poche settimane.

In una storia che ha caricato su Instagram in queste ore, poi, l'ex corteggiatore ha aggiunto: "Stai facendo massacrare l'ennesimo ragazzo per metterti in bella luce".

"Se mostro degli screen, da vittima diventeresti carnefice", ha concluso il giovane in quella che molti hanno interpretato come una stoccata velenosa all'influencer che è tornata alla ribalta mediatica in questi giorni.

Il silenzio del volto di Uomini e Donne

Per ora Manuel non ha aggiunto altri particolari su quello che saprebbe su Giulia, soprattutto sulle prove che sostiene di avere dei tradimenti della giovane a Federico Chimirri.

Dicendo di essere in possesso di screen che potrebbero ribaltare la situazione, è come se Galiano avesse voluto far sapere che Cavaglià non sarebbe la vittima e lui lo saprebbe bene.

Da quando si sono detti addio nel lontano 2019, la tronista e il corteggiatore hanno intrapreso strade differenti e i fan escludono possano aver mantenuto un rapporto d'amicizia.

Risulta strano, dunque, che l'ex protagonista di Uomini e Donne dica di avere delle prove concrete sugli scivoloni che l'influencer avrebbe commesso durante la sua ultima relazione, a meno che non siano screen di conversazioni avvenute tra loro nel recente passato.

La chiacchierata Giulia, però, per ora preferisce rimanere in silenzio su tutte le indiscrezioni che stanno circolando sul suo conto. La torinese, infatti, non ha risposto neppure alle pesanti frecciatine che Jessica Antonini le ha lanciato su Instagram dopo aver saputo della rottura.

La romana ha tirato in ballo la chirurgia scrivendo: "Dai ora rifatti pure l'intestino, magari ci arrivi a essere carina".