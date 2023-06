Maria De Filippi rivoluziona il cast di Uomini e donne 2023/2024. La trasmissione del pomeriggio di Canale 5 riprenderà la sua regolare programmazione da settembre, come sempre nella fascia del primo pomeriggio e intanto emergono le prime indiscrezioni su quello che potrebbe accadere.

Quest'anno, infatti, ci saranno un po' di novità che riguarderanno in primis il parterre del trono over, dove ci sarà spazio per l'arrivo di new entry.

Maria De Filippi confermata in daytime con Uomini e donne 2023/2024

Nonostante l'estate alle porte, Maria De Filippi e il suo gruppo di lavoro iniziano già a lavorare alla prossima edizione di Uomini e donne.

Il talk show dei sentimenti, leader indiscusso dal punto di vista auditel nell'ultima stagione televisiva, tornerà ad essere uno dei programmi di punta della rete ammiraglia Mediaset.

La messa in onda è confermata da metà settembre in poi nella fascia del primo pomeriggio e, stando alle indiscrezioni di queste settimane, non si esclude neppure un possibile sbarco del programma nella fascia serale, dove potrebbe prendere il posto del Grande Fratello Vip 8 (la cui durata in prime time verrebbe ridotta da due a una sola puntata).

Previste diverse new entry nel cast di Uomini e donne 2023/2024

Ebbene, per la prossima edizione del talk show dei sentimenti, Maria De Filippi apporterà una serie di cambiamenti legati in primis al parterre del trono over.

Diverse le new entry previste nel corso della nuova stagione in onda da settembre in poi in daytime: volti nuovi entreranno a far parte del parterre del trono senior e si metteranno così in gioco per cercare la loro anima gemella.

A questi si aggiungeranno alcuni volti "fissi" del cast della trasmissione, pronti a rimettersi in gioco per proseguire la ricerca della propria anima gemella.

È questo il caso di Gemma Galgani, la storica dama torinese che non uscirà di scena dal cast della trasmissione e continuerà a mettersi in gioco per cercare di trovare il "grande amore" della sua vita.

Giorgio dice no al ritorno in studio nella prossima stagione di Uomini e donne

Tra i vari nomi venuti fuori in queste settimane, inoltre, spiccava anche quello di Giorgio Manetti (ex storico fidanzato di Gemma), dato in lizza tra i papabili volti che sarebbero tornati in trasmissione.

A quanto pare, però, questa non è la verità dei fatti: Giorgio non rimetterà piede all'interno dello studio della trasmissione del pomeriggio di Maria De Filippi.

A svelarlo è stato il cavaliere stesso in una recente intervista, dove ha smentito le voci legate a questo ritorno che aveva fatto già sognare i numerosi fan della coppia Gemma-Giorgio.