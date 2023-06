Maria De Filippi stravolge il cast di Uomini e donne. In vista della prossima edizione del talk show pomeridiano che andrà in onda come sempre su Canale 5, la conduttrice avrebbe intenzione di apportare una serie di modifiche.

A farne le spese, questa volta, potrebbe essere il trono classico: non si esclude, infatti, che la padrona di casa del talk show possa rinunciare definitivamente ai giovani tronisti che si mettono in gioco per cercare l'amore e puntare solo ed esclusivamente sul trono senior.

Cosa succederà a Uomini e donne: Maria prepara la rivoluzione

Nel dettaglio, la messa in onda della nuova edizione di Uomini e donne è confermata nella fascia del pomeriggio di Canale 5 per tutta la durata della stagione 2023/2024.

Un appuntamento super atteso dagli spettatori e ormai diventato uno dei più seguiti della fascia pomeridiana, con punte che hanno superato anche la soglia dei tre milioni in daytime e quasi il 32% di share.

E, in queste settimane, emergono già le prime indiscrezioni su quello che potrebbe succedere nel corso della prossima stagione del talk show pomeridiano.

A quanto pare, infatti, la conduttrice e ideatrice della trasmissione avrebbe intenzione di apportare delle modifiche e rivoluzionare il cast.

'De Filippi stufa dei giovani tronisti', il retroscena su Uomini e donne

Per la nuova stagione di Uomini e donne, stando alle indiscrezioni raccolte dal settimanale "Nuovo Tv", Maria De Filippi potrebbe decidere di fare a meno del trono classico e puntare solo ed esclusivamente sul trono over.

"La De Filippi, si dice, comincia a essere stufa dei giovani tronisti un po' troppo sbruffoni", si legge sul settimanale in merito a quello che sarebbe il pensiero della padrona di casa del talk show pomeridiano di Canale 5.

Da qui, quindi, l'idea di questa rivoluzione che potrebbe portare la conduttrice a puntare maggiormente sulle vicende dei protagonisti del trono over, amatissimi dal pubblico.

Tina Cipollari sbarca nel trono over di Uomini e donne 2023/2024?

Tra le novità che sarebbero in fase di studio, una potrebbe riguardare la presenza di Tina Cipollari candidata ad entrare a far parte del cast del trono over.

La storica opinionista del talk show Mediaset, da settembre, potrebbe mettersi in gioco per cercare l'amore della sua vita e in tal modo condividere la scena con la sua nemica giurata Gemma Galgani.

In tal caso, però, Tina manterrebbe anche il suo ruolo da opinionista, così come è stato confermato da Maria De Filippi nel finale della passata stagione. Presenti in studio anche Gianni Sperti e Tinì Cansino, anche loro riconfermati come opinionisti del talk show Mediaset.