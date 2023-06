Chi saranno i nuovi tronisti di Uomini e donne 2023/2024? L'appuntamento con il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi ritorna da metà settembre nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5.

Le sorprese non mancheranno e, anche in questa nuova edizione, ci saranno nuovi personaggi pronti a mettersi in gioco per cercare di trovare il loro amore in televisione. Tra i nomi emersi nel corso di queste settimane, spicca quello di Alessandra Somensi, protagonista della passata edizione del talk show.

Alessandra in lizza come nuova tronista a Uomini e donne 2023/2024

Nel dettaglio, le prime indiscrezioni sulla prossima stagione di Uomini e donne 2023/2024, rivelano che si fanno sempre più insistenti le voci legate ad un possibile approdo di Alessandra Somensi nel cast della trasmissione del pomeriggio di Canale 5.

Nella passata stagione è stata la scelta finale del tronista Luca Daffrè. Ma la loro relazione non è durata a lungo e, pochi giorni dopo il sì in trasmissione, hanno annunciato di essersi detti addio. Lei stessa, in una recente intervista, ha ammesso che non direbbe no ad una eventuale proposta da parte di Maria De Filippi: il suo non sarebbe affatto un rifiuto al trono, dato che questa esperienza potrebbe permetterle di crescere e maturare.

Carola in lizza come nuova tronista a Uomini e donne 2023/2024

Intanto nel corso delle ultime ore circola anche un nuovo nome tra i papabili tronisti della prossima stagione di Uomini e donne. Si tratta della della giovane Carola, la corteggiatrice della passata edizione del talk show, che divenne poi la scelta finale di Federico Nicotera.

La storia d'amore tra i due, però, sta attraversando un momento di profonda crisi al punto che hanno scelto di mettere la parole fine alla convivenza. In vista della prossima edizione del talk show, sono già diversi i fan che fanno il tifo per Carola e si augurano di poterla rivedere nella trasmissione del pomeriggio di Canale 5, questa volta però nelle vesti di nuova tronista.

Insomma, nel caso in cui questo addio con Federico dovesse essere definitivo, i fan sperano che Maria De Filippi possa dare una seconda chance a Carola.

Alice Barisciani sfavorita tra i fan di Uomini e donne per il trono di settembre

Situazione diversa, invece, per Alice Barisciani, l'altra corteggiatrice di Federico arrivata quest'anno al rush finale della scelta.

In questo caso, infatti, i fan sperano che le indiscrezioni legate a un suo papabile arrivo sul trono non siano confermate, dato che la ragazza non aveva affatto convinto più di tanto gli spettatori da casa.