Le nuove puntate di Un posto al sole ricominceranno ad andare in onda da lunedì 12 giugno con dei colpi di scena imperdibili per i fan della soap. Nella settimana fino al 16 giugno, in primo piano ci saranno il ritorno di Marina e il viaggio di Ida verso Napoli. Tra Roberto e sua moglie la situazione precipiterà, tanto che ad un certo punto la donna deciderà di mandare via di casa Ferri. Ma le novità per la coppia non finiscono qui, perché la signora Giordano deciderà di farsi difendere da Alberto Palladini e quindi il pubblico ne vedrà delle belle.

Quando sarà smascherata Lara? Per il momento i piani della donna subiranno un forte scossone perché Ida non è affatto partita per la Polonia e si rimetterà sulla strada di Napoli.

Anticipazioni settimana 12-16 giugno: Marina affronterà Roberto

Le anticipazioni di Un posto al sole raccontano che nella settimana dal 12 al 16 giugno Marina tornerà a Napoli proprio dopo la festa di compleanno di Irene. In questa occasione, Lara approfitterà per mettersi al centro dell'attenzione con la famiglia di Roberto. Al suo ritorno a casa, Ferri troverà sua moglie che gli chiederà non poche spiegazioni su quello che è accaduto in sua assenza. Marina ammetterà di aver usato una microspia per capire fin dove poteva spingersi Lara e rivelerà a Roberto di aver ascoltato la loro conversazione.

Le tante offese da parte della signora Martinelli e il silenzio di Ferri che non ha difeso sua moglie saranno al centro della discussione.

Anticipazioni Un posto al sole: Palladini si darà da fare contro Ferri

Le puntate di Un posto al sole dal 12 al 16 giugno vedranno i riflettori puntati su Marina e Roberto. I due coniugi non riusciranno a trovare un punto d'incontro, tanto che la signora Giordano caccerà suo marito di casa.

La guerra tra loro non finirà qui, perché Marina sarà decisa ad andare fino in fondo e procedere anche per via legale. A questo proposito, la signora Giordano si affiderà alla difesa di Alberto Palladini e questa mossa farà reagire malissimo Roberto. Nel frattempo ci sarà anche spazio per Lara che approfitterà della crisi per insinuarsi sempre di più nella vita di Ferri, ma non durerà a lungo.

Ida tornerà a Napoli ma sulla sua strada incontrerà un malintenzionato

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 12 al 16 giugno rivelano che presto Ida tornerà protagonista. La ragazza, infatti, dopo aver salutato Lara, non ce l'ha fatta a partire per la Polonia e ha lasciato il pullman a metà strada. Da qui, la giovane madre di Tommaso sarà decisa a tornare indietro e raggiungere Napoli, ma per lei non sarà così facile. La donna accetterà un passaggio da uno sconosciuto che si mostrerà gentile ma alla fine vorrà approfittare di lei. Il piano di Lara potrebbe avere le ore contate.