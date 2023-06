Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 dal 12 al 16 giugno, rivelano che ci sarà il tanto atteso ritorno di Marina Giordano. Quest'ultima, venuta a conoscenza di tutto quello che è avvenuto in sua assenza, si scaglierà come una furia contro Roberto ferri. Nel frattempo, seppur con qualche intoppo, Lara porterà avanti il suo piano, inconsapevole che oltre a Marina, c'è un'altra questione da risolvere.

Ci sarà spazio anche per Luca, quest'ultimo si riavvicinerà a Giulia, ma dovrà fare i conti con i pregiudizi legati alla sua malattia.

Ida Kovalenko vuole tornare a Napoli all'insaputa di Lara

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Ida (Marta Anna Borucinska) partirà, ma non rivelerà a Lara (Chiara Conti) che il suo intento è ritornare. Quest'ultima dimostrerà quindi di essere molto più scaltra di quanto Martinelli avesse pensato, tuttavia la giovane polacca faticherà, almeno inizialmente, a rientrare a Napoli a causa di alcuni pericolosi imprevisti.

Nel frattempo Lara, inconsapevole del progetto di Ida, porterà avanti il suo piano e approfitterà di una ricorrenza familiare per insinuarsi sempre più nella vita di Roberto (Riccardo Polizzy Carbinelli). Per lei però c'è un altro problema da affrontare.

Un posto al sole, anticipazioni dal 12 al 16 giugno: torna Marina

Marina (Nina Soldano), a sorpresa, farà ritorno a Palazzo Palladini e ovviamente avrà subito un duro scontro con Roberto. Per i due saranno giorni molto difficile, tuttavia Ferri farà tutto il possibile per salvare il loto matrimonio.

I tentativi dell'uomo però falliranno miseramente dal momento che Marina riuscirà a scoprire tutto quello che è successo in sua assenza.

Per la donna sarà davvero troppo e non solo non perdonerà il marito, ma anzi deciderà di cacciarlo di casa.

Un posto al sole, trame 12-16 giugno: Renato geloso di Giulia

Come prevedibile, nei prossimi giorni aumenterà l'intesa tra Luca (Luigi Di Fiore) e Giulia (Marina Tagliaferri). I due ex si avvicineranno sempre di più scatenando, sorprendentemente, una certo fastidio in Renato (Marzio Honorato).

L'uomo pur di evitare i due chiederà infatti a Otello (Lucio Allocca) di ospitarlo, ma il suo insolito comportamento verrà subito notato dal suo amico Raffaele (Patrizio Rispo).

La gelosia di Poggi, però passerà in secondo piano dinanzi alla malattia del dottor De Santis e ai pregiudizi a essa legati. Le anticipazioni rivelano che persino Michele (Alberto Rossi) farà qualcosa di cui poi si pentirà. Le anticipazioni non svelano cosa accadrà tra i due amici, ma sottolineano che Saviani farà il possibile per farsi perdonare da Luca.