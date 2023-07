Sono passati pochi giorni da quando i fan di Amici sono stati spiazzati da un'intervista che Isobel ha rilasciato a Lorella Cuccarini un mese dopo la finale: in quell'occasione, infatti, la danzatrice ha precisato di non essere tornata insieme a Cricca nonostante i mille rumor che erano circolati a riguardo. Il 3 luglio, però, a Deianira è arrivata una segnalazione che confermerebbe il riavvicinamento tra i due ragazzi.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Non è trascorsa neppure una settimana da quando Isobel ha smentito il ritorno con Cricca dopo Amici.

Nel corso di una chiacchierata che ha fatto con la prof Cuccarini per il suo canale Youtube, l'australiana ha dichiarato: "Ci siamo lasciati, ma è un bravissimo ragazzo".

Quando Lorella ha chiesto se potrebbe esserci un riavvicinamento in futuro, poi, la giovane ha un po' glissato dicendo di sposare da sempre la filosofia di vita del "mai dire mai".

Una segnalazione che Deianira Marzano ha riportato su Instagram il 3 luglio, però, sembra smentire a sua volta quanto ha detto Kinnear nei giorni passati, ovvero che la storia d'amore con il cantante è finita all'interno della scuola e non è mai ricominciata.

Una fan, infatti, domenica scorsa ha incontrato la "coppia" ad un evento che si è tenuto a Rimini e ha fatto sapere che sarebbero molto più che amici.

Il parere di chi guarda Amici

La ragazza che il 2 luglio ha assistito al concerto di Cricca a Rimini, dunque, ha raccontato: "Ero lì con loro e posso assicurare che lui e Isobel stanno insieme ufficialmente".

"Si baciavano e lo dicevano, sono bellissimi insieme", termina così la segnalazione che i siti di Gossip stanno riportando in queste ore sul presunto ritorno di fiamma tra i due allievi di Amici.

Uno scatto che è stato fatto all'insaputa dei diretti interessati, inoltre, li mostra abbracciati e sorridenti al mare (la ballerina stringe da dietro quello che dovrebbe essere ancora il suo compagno) come una qualunque coppia che si gode un tramonto estivo.

I fan del talent-show, però, ora si chiedono perché l'australiana ha parlato di Cricca come un suo ex quando è stata intervistata da Lorella Cuccarini, anche perché gli avvistamenti dei due in giro per l'Italia sono iniziati settimane fa e non ieri pomeriggio.

Attesa per il ritorno in tv di Amici

Cricca e Isobel non sono gli unici allievi di Amici 22 che in questi giorni sono al centro del gossip per il loro rapporto. Da settimane, infatti, si vocifera che tra Mattia e Benedetta sarebbe nato l'amore dopo la finale che lui ha vinto, tant'è che sono moltissime le occasioni in cui sono stati visti insieme e in atteggiamenti affettuosi.

Zenzola, inoltre, da qualche giorno ha iniziato a condividere su Instagram foto e video del suo attuale legame con Vari, alimentando le chiacchiere di chi ormai è certo che tra loro l'amicizia si sia trasformata in qualcosa di più profondo.

All'inizio di luglio, ad esempio, il pugliese ha postato sul suo account un filmato nel quale lo si vede improvvisare un romantico passo a due al tramonto con la collega, immagini che hanno emozionato sia i follower che il professore Raimondo Todaro.

"Voi sapete", ha commentato il siciliano senza scendere nel dettaglio di quello che intendeva.

Le segnalazioni che sono arrivate a Deianira su questa "coppia", inoltre, parlano tutte di una vacanza soli soletti che i due si sarebbero concessi di recente in Puglia, più precisamente a casa del vincitore del talent-show.

La bella Benedetta, però, risulta ancora ufficialmente fidanzata con un ragazzo di nome Simone, che la segue sui social network e mette "like" a tutti i suoi post, compreso quello dove balla al mare con Mattia.