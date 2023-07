Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria non stanno più insieme da qualche settimana, ma alcuni fan della coppia continuano a sperare in un ritorno di fiamma. Sabato 15 luglio su Twitter, l'influencer salernitana ha fatto una richiesta particolare: ha chiesto a tutti i fan di non taggarla più in foto o video di coppia, poiché sono immagini che ancora le fanno male vederle.

La richiesta di Fiordelisi

Antonella Fiordelisi ha avanzato una richiesta particolare a tutti i suoi follower su Twitter: "Visto che purtroppo qualcuno non vuole vedere la realtà dei fatti chiedo alle persone che mi vogliono bene di non taggarmi più in fancam o altre cose che possono farmi destabilizzare.

Grazie".

Successivamente ha aggiunto che ieri sera anche lei avrebbe dovuto prendere parte a un evento alla quale era presente il suo ex Edoardo: "Vista la situazione non sono andata". Infine Antonella ha spiegato a tutti i fan che presto li aggiornerà sui nuovi progetti di lavoro che la vedranno coinvolta.

Visto che purtroppo qualcuno non vuole vedere la realtà dei fatti chiedo alle persone che mi vogliono bene di non taggarmi più in fancam o altre cose che possono farmi destabilizzare. Grazie 🙏 — Antonella Fiordelisi (@Anto_Fiordelisi) July 15, 2023

La reazione di alcuni utenti del web

In seguito all'appello di Antonella Fiordelisi, i suoi fan hanno spezzato una lancia a suo favore. Un utente ha scritto: "Mi dispiace tanto Anto, riprenditi".

Un altro utente ha affermato: "Siamo qui al tuo fianco". Un utente ha chiesto ad Antonella e Edoardo Donnamaria di non parlare dei loro fatti sui social: "D'ora in poi silenzio e tutela". Secondo un fan dell'influencer, Donnamaria sarebbe interessato solo ed esclusivamente ad aumentare la sua popolarità. Al contrario, un utente ha difeso Edoardo spiegando che la coppia è arrivata alla rottura solo per colpa degli atteggiamenti di Antonella.

Stando al consiglio di un utente, Antonella dovrebbe evitare di andare agli eventi dov'è presente il suo ex se la rottura la fa stare male.

Infine c'è anche chi ha consigliato all'ex concorrente del Grande Fratello Vip 7 di prendersi una pausa dai social in modo da non leggere o vedere più cose che riguardano la coppia.

I motivi della rottura

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria si sono lasciati. A fine giugno, l'influencer sui social aveva chiesto con sarcasmo se fosse normale che il suo fidanzato non volesse più condividere contenuti di coppia. Il giorno seguente in lacrime aveva sostenuto che Edoardo la trattasse male lontano dai riflettori e ha insinuato di avere sfruttato la sua visibilità per avviare la carriera di cantante.

Dal canto suo Donnamaria ha precisato di non avere più condiviso contenuti di coppia per aiutare la fidanzata ad avere un rapporto più sano con il mondo virtuale: secondo lui, Antonella non sarebbe in grado di distinguere la vita reale da quella dei social. Al tempo stesso aveva riferito di essere rimasto in ottimi rapporti con l'ex.