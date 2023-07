Barbara d'Urso "sparisce" dopo l'addio di Mediaset che, questo sabato pomeriggio, ha diramato un comunicato stampa ufficiale con il quale ha annunciato che la conduttrice non sarà più al timone di Pomeriggio 5, il talk show feriale di Canale 5 che ha condotto per ben quindici anni in daytime.

Un addio che ha scatenato grande clamore anche sui social, dove i tantissimi fan della conduttrice si chiedono cosa sia successo e il perché di questa scelta, dato che a inizio giugno, la presentatrice aveva dato già appuntamento a settembre per la nuova edizione.

Sebbene Barbara D'Urso abbia scelto la strada del silenzio, la sorella Daniele ha scelto di intervenire e non si è trattenuta.

Mediaset rinuncia a Barbara d'Urso: via da Pomeriggio 5

Nel dettaglio, Mediaset ha scelto di interrompere la collaborazione con Barbara d'Urso per la conduzione di Pomeriggio 5, il talk show che tornerà in onda da metà settembre in daytime.

Una decisione spiazzante, dato che la conduttrice durante l'ultima puntata del programma, aveva già annunciato che sarebbe ritornata a settembre per la nuova edizione.

Le cose, però, sono cambiate e stando alle indiscrezioni di queste ore, al suo posto dovrebbe arrivare la giornalista Myrta Merlino, reduce dalla fine della sua collaborazione decennale con La7.

Dopo l'addio di Mediaset, Barbara d'Urso 'sparisce' e resta in silenzio

Sta di fatto che, l'uscita di scena di Barbara d'Urso dal parterre di conduttori Mediaset, ha scatenato non poche polemiche in rete e sui social, dove in tanti hanno spezzato una lancia a favore della presentatrice partenopea, sostenendo che avrebbe ricevuto un trattamento ingiusto da parte dell'azienda presieduta da Pier Silvio Berlusconi.

Eppure, nonostante questo addio che ha acceso i social nel fine settimana, Barbara d'Urso ha preferito tacere e "sparire".

La conduttrice, solitamente molto attiva sul suo profilo Instagram e su Twitter, in questi giorni non ha proferito parola: zero commenti e zero stories.

La sorella di Barbara d'Urso interviene e sbotta: la stoccata a Mediaset

Barbara ha scelto così di intraprendere la strada del silenzio e, a fare un po' di chiarezza su questa vicenda, ci ha pensato la sorella Daniela d'Urso che, sui social, ha voluto far sentire tutto il suo affetto alla conduttrice.

"Sorella mia lascia che ti dica una cosa, ricorda il tuo nome, nessuna tempesta ti ruberà quello che hai fatto", ha scritto la sorella della conduttrice nel suo post.

"Solidarietà e facciamo rumore, ca...", ha scritto ancora Daniele che non ha perso occasione per sbottare aggiungendo poi che avrebbe riferito alla sorella dei tantissimi messaggi di affetto ricevuti in queste ore sui social.