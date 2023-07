Nelle prossime puntate della soap opera Beautiful Finn avrà un miglioramento, come svelano le anticipazioni degli episodi in onda dal 31 luglio al 6 agosto 2023 su Canale 5. Steffy però sarà ignara del fatto che Finn sia vivo e così continuerà a struggersi nel dolore. A quel punto, Taylor le consiglierà di lasciare la città per qualche tempo. Eric e Donna sono sempre più innamorati e Quinn è di troppo. Sarà così che Donna farà una richiesta inaspettata a Forrester senior.

Anticipazioni Beautiful dal 31 luglio al 6 agosto 2023: Steffy chiama Finn

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni delle puntate di Beautiful svelano che Li veglia giorno e notte al capezzale di Finn con la chiara intenzione di tenerlo lontano da Steffy che ritiene responsabile di quanto accaduto, vosto che Sheila voleva uccidere lei. Steffy è sempre più affranta e non riesce a farsene una ragione e così Taylor le consiglia di lasciare la città.

Intanto Donna ed Eric non smettono di stuzzicarsi e di scambiarsi tenerezze, nonostante Logan sappia che Quinn non è di certo sparita dalla vita del suo "orsacchiotto da miele". Eric la spiazza dicendole di non avere intenzione di chiudere la relazione.

Più tardi Steffy pensa intensamente a Finn e ai bei momenti passati con lui che non torneranno più, chiamandolo con il suo nome. Ed ecco che accade qualcosa di insolito e bellissimo.

Finn inizia a muoversi mentre Steffy vola via dalla città

Come per magia, Finn inizia a muoversi, segno che si sta lentamente riprendendo. Li è accanto a lui e non crede ai suoi occhi.

Proprio in quell'istante, Steffy prende i suoi figli e parte per la Francia, ascoltando il consiglio di mamma Taylor.

Non sarà facile lasciare tutti i suoi cari e infatti Steffy ha un crollo emotivo mentre dice a Liam che sta per partire. Nel frattempo Ridge ha modo di parlare con Eric e dirgli che sta provando a ritrovare la serenità accanto a Brooke, anche se non riesce a togliersi dalla mente che abbia baciato Deacon.

Brooke si scaglia contro Taylor, alla quale rimprovera il fatto di aver consigliato a Steffy di partire solo per stare accanto a Ridge. Intanto, Donna ha modo di spiazzare Eric

Beautiful trame nuove puntate: lo strano gesto di Donna

Quinn è stupita dalla dichiarazione d'amore di Carter, ma non ha intenzione di lasciare suo marito. Le anticipazioni svelano che Eric si sentirà in colpa per il suo tradimento ma Donna lo spiazzerà dandogli il conforto necessario e aiutandolo a superare i suoi sentimenti contrastanti.

Nello stesso tempo, però, Donna fa capire a Eric di lasciare Quinn perché non è lei la donna che ama. Infine, nelle prossime puntate di Beautiful Brooke andrà a casa di Eric implorando Ridge di tornare alla loro villa.