Le puntate di Beautiful che andranno in onda nelle prossime settimane su Canale 5, riserveranno numerosi colpi di scena. Quinn, infatti, dopo aver scoperto il tradimento di Eric, cercherà di impedire che Carter sposi Paris. La madre di Wyatt arriverà giusto in tempo, dichiarando i suoi sentimenti all'avvocato, che non ci penserà due volte a piantare Paris sull'altare.

Quinn scopre il tradimento di Eric e corre da Carter: anticipazioni Beautiful

Tra qualche settimana su Canale 5, il pubblico di Beautiful vedrà Quinn scoprire la relazione tra il marito Eric e Donna.

Guardando ciò che è già andato in onda negli Usa un anno fa, si viene a sapere che Quinn e Bridget sorprenderanno Eric a letto con Donna. La madre di Wyatt smaschera quindi il marito, il quale le dirà di voler vivere con la sorella di Brooke. Ormai il matrimonio tra Quinn e Eric sarà arrivato al capolinea ed entrambi ne saranno consapevoli. Eric, inoltre, si dirà certo che anche Quinn sia innamorata di un altro uomo è cercherà di convincere l'ormai sua ex moglie a dare una seconda chance al rapporto con l'avvocato.

Quinn interrompe le nozze di Carter e gli dichiara il suo amore

La scoperta del tradimento avverrà proprio mentre Carter starà aspettando Paris sull'altare. Come noto, infatti, l'avvocato della Forrester avrà deciso di crearsi una famiglia con Paris, dopo essere stato rifiutato più volte da Quinn.

Non sa però che Fuller lo sta raggiunto per per impedirgli di sposare Paris. In Beautiful, infatti, sarà Eric a spronare Quinn, invitandola a correre per fermare il matrimonio di Carter. Ed ecco che Quinn seguirà il consiglio del padre di Ridge. Prenderà una bicicletta e si dirigerà verso Il Giardino, dove si starà tenendo la cerimonia.

La donna riuscirà ad arrivare giusto in tempo e rivelerà finalmente i suoi sentimenti a Carter.

Carter pianta Paris sull'altare e sceglie Quinn nelle prossime puntate di Beautiful

Le prossime puntate di Beautiful saranno davvero al cardiopalma, visto che la confessione di Quinn lascerà a bocca aperta Carter. Anche Paris sarà sbalordita e, purtroppo per lei, le cose non si metteranno bene.

Carter, infatti, seppur dispiaciuto, pianterà Paris sull'altar, correndo tra le braccia di Quinn, la donna che veramente ama. A questo punto, viene da chiedersi come reagirà Paris a questo affronto. Lascerà campo libero a Carter e Quinn? Lo si scoprirà seguendo le prossime anticipazioni della soap tv americana. Nel frattempo, si ricorda che Beautiful va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle 13:40 circa. Per chi invece volesse rivedere le puntate già trasmesse, queste possono essere recuperate collegandosi al sito Mediaset Infinity.