Prosegue su Canale 5 la programmazione della soap tv statunitense Beautiful, che viene trasmessa dal lunedì alla domenica con orario di inizio fissato alle ore 13:40.

Negli episodi in onda da lunedì 17 a domenica 23 luglio, Brooke andrà da Sheila in prigione e la insulterà pesantemente. Intanto Thomas giustificherà di essersi alleato con Sheila perché voleva che i suoi genitori restassero insieme, mentre Li di fronte alla richiesta di Steffy di organizzare una veglia funebre per il figlio morto assumerà uno strano atteggiamento.

Ridge non vuole ferire i sentimenti di Taylor

Nelle puntate di Beautiful in onda dal 17 al 23 luglio, Brooke ha la certezza che si è ubriacata la notte di Capodanno non per cause dipendenti dalla sua volontà e ora Logan senior attenderà di conoscere da Ridge se potranno tornare insieme. Lo stilista si mostrerà titubante su cosa fare, in quanto non ha intenzione di ferire i sentimenti di Taylor, che l'ha supportato nell'ultimo periodo.

Intanto Hayes si complimenterà con Steffy per la sfrontatezza dimostrata contro Sheila, ma al momento il suo unico pensiero sarà quello di sapere cosa succederà adesso ai suoi genitori.

Eric garantisce supporto a Ridge

Secondo le anticipazioni di Beautiful fino al 23 luglio, Bill si troverà nell'abitazione di Hope e Liam e manifesterà il pensiero che Ridge non è la persona adatta per Brooke.

La giovane Logan la penserà in maniera del tutto diversa.

In seguito Brooke andrà dalla figlia e rivelerà che Steffy ha recuperato la memoria e ha potuto così dire che Sheila ha sparato verso lei e Finnegan. Logan senior aggiungerà anche che la rossa è responsabile della sua ubriacatura di Capodanno. Di fronte a queste notizie, i coniugi Spencer e Quinn non potranno che essere scioccati.

Nel frattempo Ridge comunicherà a Taylor e alla figlia che andrà a vivere da suo padre per poter capire quale sia la scelta migliore da prendere. Infatti la situazione risulterà essere particolarmente delicata e sia Brooke che Hayes attenderanno novità dal Forrester. In tutto questo Eric sarà contento che Sheila sia stata rinchiusa in carcere e garantirà al figlio che lo supporterà.

Thomas giustifica il suo comportamento con i suoi genitori

In base agli spoiler della prossima settimana, Ridge e Taylor chiederanno a Thomas cosa lo ha spinto ad allearsi con Sheila. Il ragazzo risponderà di avere appreso quanto accaduto la notte di Capodanno, ma di aver mantenuto il segreto perché voleva vedere insieme i suoi genitori. Questi ultimi lo redarguiranno e lui si sentirà in colpa per avere in qualche modo contribuito alla morte di Finn. Inoltre Deacon saprà da Hope quello che ha fatto Sheila e sarà dispiaciuto di esserle stato vicino.

Nel frattempo Brooke farà visita alla signora Carter in prigione e la insulterà pesantemente. In tutto questo Bill andrà allo chalet e apprenderà che il figlio è andato da Steffy.

Spencer senior chiederà alla nuora se questa cosa la disturbi, ma lei si mostrerà comprensiva con il marito.

Infine Steffy inviterà Li, la madre di Finnegan, a organizzare una veglia funebre in ricordo del figlio, ma lei assumerà un atteggiamento anomalo.