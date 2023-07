Diverse novità accadranno nel corso delle prossime puntate di Beautiful trasmesse a fine luglio negli Stati Uniti. Le trame della soap opera svelano che Brooke Logan informerà Ridge Forrester di aver sorpreso Thomas e Hope durante un momento di passione. Steffy, invece, sarà preoccupata per il suo matrimonio con Finn a causa del ritorno di Liam nella sua vita.

Anticipazioni Beautiful: Brooke confessa a Ridge di aver sorpreso Thomas e Hope a letto insieme

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate americane in programma dal 24 al 28 luglio sull'emittente Cbs segnalano che Hope costringerà Brooke a tenere la bocca cucita sulla notte di passione avuta con Thomas.

Un segreto che la donna deciderà di mantenere fino a quando non scoprirà che sua figlia e Liam hanno intenzione di procedere con le pratiche del divorzio.

Nel frattempo Ridge (Thorsten Kaye) sarà ancora all'oscuro di tutto. Lo stilista infatti crederà che Hope e Thomas si siano solo scambiati un bacio durante la presentazione della collezione a Roma. Ma la situazione cambierà quando Brooke (Katherine Kelly Lang) deciderà di parlare apertamente a suo marito finendo per confessargli di aver sorpreso i due giovani in un momento di passione. Una rivelazione che sconvolgerà lo stilista, il quale temerà che suo figlio torni a essere ossessionato dalla ragazza.

Steffy preoccupata per il suo matrimonio con Finn

Nelle puntate americane di Bold and Beautiful (trasmesse tra circa un anno su Canale 5) Steffy Forrester apparirà preoccupata poiché suo marito Finn (Tanner Novlan) non vorrà che Liam, tornato da poco single, metta i bastoni tra le ruote al loro matrimonio. Allo stesso tempo Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) vorrà aiutare il suo ex marito a superare questo delicato momento che sta vivendo con Hope (Annika Noelle).

Ma i problemi non saranno finiti qui, visto che la sorella di Thomas sarà in agitazione a causa di Sheila, il cui processo è appena iniziato. La donna temerà che la suocera torni nuovamente in libertà e che possa far del male a lei e il resto della sua famiglia.

Kelly Spencer, intanto, farà un incubo che potrebbe presagire qualcosa di terribile per suo padre Liam.

Le anticipazioni non sono ancora molto chiare in merito a quel che potrebbe accadere all'uomo, ma si ipotizza che Spencer possa finire gravemente ferito dopo aver intralciato i piani di Sheila Carter (Kimberlin Brown) oppure avere una reazione inaspettata dopo aver visto Hope e Thomas in un loro momento intimo.